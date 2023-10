Zeruko kutsadura handia: Lurraren estratosferan aurkitutako zabor espazialaren arrastoak

Estratosferan ikerketa-hegazkin batetik jasotako datuak aztertzen ari diren zientzialariek aurkikuntza harrigarri bat egin dute: baztertutako espazio-ontzietatik metalezko pieza txikiak eta elementu exotikoak. Ikerketan, National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), Purdue Unibertsitatearekin eta Leedseko Unibertsitatearekin batera, aluminioa eta beste metal batzuk aurkitu dituzte estratosferan partikulen %10ean gutxi gorabehera. Ezusteko elementuen artean niobioa eta hafnioa zeuden, atmosferako eskualde honetan normalean aurkitzen ez diren elementu arraroak. Haien jatorriaren misterioa elementuak satelite eta kohete sustatzaileetara itzuli zirenean argitu zen, bero-erresistentzia eta errendimendu handiko aleazioetan erabiltzen dituztenak.

Ikerketak PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) izeneko tresna espezializatu bat erabili zuen ikerketa-hegazkin batean instalatutako aire partikula indibidualak biltzeko eta kimikoki aztertzeko. Proceedings of the National Academy of Sciences aldizkarian argitaratutako ikerketak estratosferan dauden aerosol partikulak aztertzea zuen helburu. Estratosferan, Lurraren atmosferaren bigarren geruza, ozono geruza dago, eta planeta argi ultramore kaltegarrietatik babesten du.

Zabor espazialaren kutsadura-kopurua txikia dirudien arren, azken bost urteetan 5,000 satelite baino gehiago jaurti eta azkenean atmosferara berriro sartuko direla itxaroten dutenez, horrek aerosol estratosferikoetan nola eragingo duen ulertu beharra dago. OrbitingNow, kanpoko espazioko objektuen jarraipena egiten duen erakundeak, gaur egun 8,000 objektu inguru kontrolatzen ditu Lurraren orbita baxuan, azkenean atmosferan erreko direnak.

Ikerketa honek espazio-esplorazioak Lurraren ingurunean duen eragina ikusi gabekoa eta espazio-hondakinak modu arduratsuan ezabatzearen garrantzia azpimarratzen du. Espazio-zaborrak gure atmosferan nola eragiten duen ulertzea funtsezkoa da bai gure planeta babesteko, bai espazio-teknologiaren garapen iraunkorrerako.

