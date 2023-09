Astronomoek izar potentzialak aurkitu dituzte hodei ilun infragorrietan

By

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) teleskopioa erabiliz astronomoek egindako azken ikerketa batek argi berria eman du masa handiko izarren sorrerari buruz. Ikertzaileek 39 hodei ilun infragorritan (IRDC) bideratu zuten, hau da, izar masiboen jaioterriak diren gas eta hauts hodei masiboak, hotzak eta trinkoak dira.

Taldeak 800 izar potentzial hazi edo hodei molekularren nukleo baino gehiago aurkitu zituen IRDC horien barruan. Interesgarria da nukleo horien % 99k masa handiko izar bilakatzeko beharrezko masarik ez izatea, eta horrek iradokitzen du masa handiko izarren eraketa-mekanismoa masa baxuko izarrenarekiko desberdina dela funtsean.

Ikerketaren aurkikuntza interesgarri bat nukleo horien banaketa da. Izar-multzoetan, masa handiko izarrak normalean elkartzen dira, eta masa baxuko izarrak zabalago banatuta daude. Hala ere, ikertzaileek aurkitu zuten IRDCen barruan masa handiagoko nukleoen kokalekuek ez zutela inolako lehentasunik erakusten masa baxuko nukleoen posizioekin alderatuta. Horren ordez, taldeak ikusi zuen nukleo trinkoagoak lokalean kontzentratuta egon ohi zirela. Horrek adierazten du nukleo trinkoagoak, masiboagoak baino gehiago, masa handiko izarren aitzindariak izan daitezkeela.

Masa handiko izarren sorrera ulertzea funtsezkoa da, Unibertsoaren eboluzioan ezinbesteko papera baitute. Masa handiko izarrek elementu astunak askatzen eta haien heriotza lehergarriak askatzen laguntzen dute, supernobek ingurugiroa moldatzen duten talka-uhinak sortzen baitituzte. Hala ere, haien arraroa dela eta, izar masiboak eratzen dituen mekanismoa gaizki ulertzen jarraitu da.

Azterketa honek masa handiko izar formazioaren hasierako faseei buruzko informazio baliotsua eskaintzen du. IRDCen barruan izar potentzial haziak identifikatuz, astronomoek izar masiboen jaiotzan parte hartzen duten prozesu konplexuen ulermena zabal dezakete.

Sources:

– “ALMA Survey of 70 μm Dark High-mass Clups in Early Stages (ASHES). IX. Propietate fisikoak eta nukleoen banaketa espaziala IRDCetan” – Kaho Morii, Patricio Sanhueza, Fumitaka Nakamura, Qizhou Zhang, Giovanni Sabatini, Henrik Beuther, Xing Lu, Shanghuo Li, Guido Garay, James M. Jackson, Fernando A. Olguin, Daniel Tafoya , Ken'ichi Tatematsu, Natsuko Izumi, Takeshi Sakai, Andrea Silva (The Astrophysical Journal) DOI: 10.3847/1538-4357/acccea

- Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)

– Astrophysical Journal