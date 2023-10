SpaceX-ek Floridan eta Kalifornian Starlink satelite bi abiarazteko ezarri ditu

SpaceX Starlink sateliteen bi jaurtiketa prestatzen ari da Falcon 9 kohetearekin. Lehenengo jaurtiketa igandean, urriaren 8an, aurreikusita dago, Kaliforniako Vandenberg Space Force Baseko Space Launch Complex 4 East (SLC-4E)tik. 21 Starlink sateliteak Lurraren orbita baxuan zabalduko dira 12:23an PT.

Datorren abiaraztean 14. hegaldia izango da lehen faseko booster, aurretik hainbat misio onartzen dituena, besteak beste, Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B eta Starlink misio zortzi. Etapa banandu ondoren, lehenengo etapa Ozeano Barean kokatutako "Of Course I Still Love You" droneontzian lurreratzen saiatuko da.

Starlink sateliteen bigarren sorta astelehenean, urriaren 9an, jaurtiko da Space Launch Complex 40 (SLC-40) Floridako Cape Canaveral Space Force Estaziotik. Altxatzeko ordua 9:06 pm ET da.

Lehenengo jaurtiketaren antzera, bigarren abiarazterako Falcon 9 lehen faseko booster-ak aurreko 14 misiotan hegan egin du, besteak beste, CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a. , PSN SATRIA eta Starlink bost misio. Lehenengo etapa Ozeano Atlantikoan kokatutako "A Shortfall of Gravitas" droneontzian lurreratzen saiatuko da.

SpaceX-ek bi agerraldien zuzeneko webcast bat eskainiko du bere webgune ofizialean. Webcast-a igoera baino bost minutu lehenago hasiko da.

Laburbilduz, SpaceX Starlink sateliteen bi jaurtiketa prestatzen ari da, lehen jaurtiketa Kalifornian eta bigarrena Floridan. Aurkezpen hauek SpaceX-en Starlink satelite konstelazioa etengabe hedatzen lagunduko dute, Interneteko estaldura globala eskainiz.

definizioak:

– Starlink: SpaceX-ek eraikitzen ari den satelite bidezko Interneteko konstelazioa, Interneteko estaldura globala eskaintzen duena.

– Falcon 9: SpaceX-ek garatutako eta ekoitzitako bi etapako abiarazte-ibilgailu bat.

– Behe-lurraren orbita: satelite gehienek lan egiten duten Lurraren gainazaletik 2,000 kilometrora (1,200 milia) gutxi gorabehera espazioko eskualdea.

