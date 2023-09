SpaceX-ek Falcon 9 Rocket kaleratuko du Starlink sateliteekin

SpaceX-ek Falcon 9 kohete bat jaurtitzeko asmoa du Vandenberg Space Force Basetik astelehenean, irailaren 11n, 11:57etan. Suziriak 21 Starlink satelite eramango ditu, SpaceX-en abiadura handiko banda zabaleko satelite bidezko internet zerbitzuaren parte direnak.

Hasierako abiarazpena atzeratzen bada, SpaceX-ek asteartean eta asteazkenean babeskopiak abiarazteko aukerak ditu. Konpainiak Ozeano Barean kohetearen lehen etapako booster lurreratzea du helburu, Of Course I Still Love You droneontzian, hau da, booster zehatz honen 11. hegaldia izango baita.

Abiaraztearen zuzeneko web-transmisioa eskuragarri egongo da SpaceX-en X-ko profilean (lehen Twitter) aireratu baino bost minutu inguru.

Starlink SpaceX-en asmo handiko proiektua da satelite bidezko interneteko konstelazio global bat sortzeko. Satelite txiki hauek, bakoitzak 260 kg inguruko pisua dutenak, Lurraren orbita baxuan zabalduko dira mundu osoan abiadura handiko eta latentzia baxuko Interneteko konexioa eskaintzeko. 21 satelite gehigarriren hedapenarekin, SpaceX-ek Starlink flota zabalduko du gero eta banda zabaleko Interneteko zerbitzua hobetzeko.

SpaceX-en Falcon 9 suziri berrerabilgarriaren teknologiari esker, kostu-eraginkorra da espazio-jaurtiketa egitea, kohetearen lehen etapa berreskuratuz eta berrerabiliz. Konpainiak mugarri garrantzitsuak lortu ditu booster-en lurreratzean eta birflightean, jaurtiketa kostuak murrizteko eta espaziorako irisgarritasuna areagotzeko ahalmena erakutsiz.

Iturriak: SpaceX