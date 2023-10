SpaceX Falcon 9 kohete batek 21 Starlink satelite jaurtiko ditu orbitara

SpaceX beste suziri bat jaurtitzeko prestatzen ari da, oraingoan Starlink Interneteko satelite 21 orbitan zabaltzeko. Falcon 9 suziria Kaliforniako Vandenberg Espazio Indar Basetik aterako da larunbatean, goizeko 3:47etan EDT. Atzerapenik egonez gero, babeskopia aukerak egongo dira eskuragarri 4:23 EDT eta 6:00 EDT artean.

Abian jartzea SpaceX-en X-ko kontuan (lehen Twitter izenez ezagutzen zena) aireratu baino bost minutu inguru hasiko da. Dena aurreikusitakoaren arabera badoa, Falcon 9-ren lehen etapa Lurrera itzuliko da eta "Of Course I Still Love You" drone ontzian lehorreratuko da jaurti eta gutxi gorabehera 8.5 minutura. Honek kohete honen lehen etaparako 16. hegaldia izango da, konpainiaren berrerabilpen errekorra baino hegaldi bakarra falta dela.

62.5 minutu inguru igaro ondoren, Starlink 21 sateliteak Falcon 9-ren goiko eszenatokitik zabalduko dira. Abiarazte hau SpaceX-en 75. misio orbitala izango da 2023an, konpainiak urte amaierarako 100 hegaldi eta 144an 2024 hegaldi egiteko helburua lortzen ahalegintzen baita.

SpaceX-en Starlink proiektua ardatz nagusia izan da aurten, euren hegaldien % 60 inguru Interneteko megakonstelazioa zabaltzera bideratu baita. Gaur egun, ia 4,900 satelite daude operatibo Starlink-en, eta kopuru hori handitzen joango da datozen urteetan.

Iturria: SpaceX misioaren deskribapena