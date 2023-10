SpaceX-ek Falcon 9 Rocket-en goiz-goizean kaleratzea iragarri du

SpaceX-ek hurrengo abiarazte bat iragarri du Vandenberg Space Force Basetik. Konpainiak urriaren 12eko 47:21an du helburu SLC-9E-tik Falcon 4 suziria jaurtitzeko. Abiarazte honen helburua Starlink satelite 21 Lurraren orbitan zabaltzea da.

Abian jartzeak aurreikusitako moduan aurrera egin ezin badu, SpaceX-ek hiru babeskopia aukera identifikatu ditu 1:23 eta 3:11ak bitartean birprogramatzeko. Horrez gain, sei babeskopi-aukera gehigarri daude eskuragarri larunbat goizeko 26:2etatik aurrera igandeko goizeko 50:XNUMXak arte.

Interesa dutenentzat, SpaceX-en zuzeneko web-emanaldi bat abian jarri baino bost minutu lehenago egongo da eskuragarri. Horrek denbora errealeko eguneraketak eskainiko dizkie ikusleei eta misioa garatzen den heinean ikusi ahal izango dute.

Azpimarratzekoa da misio hau lagunduko duen booster 15 aldiz erabili izan dela aurreko abiarazteetan. Etapa banandu ostean, suziriaren lehen etapa Of Course I Still Love You Droneontzian lurreratzea espero da Ozeano Barean. Berrerabilgarritasun hori mugarri garrantzitsua da SpaceX-ek espazioaren esplorazioaren kostua murrizteko eta iraunkorragoa izan dadin.

Tokiko inpaktuari dagokionez, abiarazte honetan ez da soinu-boomrik entzungo. Albiste ona da inguruko bizilagunentzat, soinu-boomak kaltegarriak eta harrigarriak izan daitezkeelako.

Oro har, SpaceX-ek goiz-goizean jaurtiketa honek beste aurrerapauso bat suposatzen du konpainiak bere satelite bidezko Interneteko sarea globala garatzeko eta zabaltzeko duen etengabeko misioan.

definizioak:

– Falcon 9 suziria: SpaceX-ek garatutako bi etapako jaurtiketa-ibilgailu orbitala. Sateliteak eta karga erabilgarriak espaziora garraiatzeko fidagarri eta segurua egiteko diseinatuta dago.

– Starlink sateliteak: SpaceX-ek zabaldutako satelite txikien konstelazioa, banda zabaleko estaldura globala eskaintzeko helburuarekin.

– Noski I Still Love You Droneship: SpaceX-ek erabiltzen duen drone-ontzi autonomoa itsasoan lurreratzeko eta suziri bultzatzaileak berreskuratzeko.

Iturria: SpaceX (ez da URLrik eman)