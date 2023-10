Sateliteen deuseztatzea: gero eta ingurumen kezka handiagoa espazioan

Bere bizitza operatiboaren amaierara iritsi diren sateliteek dilema sortzen dute espazio agentzientzat. Espazio-ontzi hauek ezabatzeko egungo metodoak orbitan uzten ari dira, satelite operatiboetatik urrun dauden hilerri orbitara bultzatzen edo Lurrera bideratzen dituzte berriro atmosferara sartzeko. Hala ere, Purdue Unibertsitateko eta NOAAko ikertzaileek egin berri duten ikerketa batek frogatu du atmosferaren berrezarpena ez dela ondoriorik gabekoa.

Tradizionalki, atmosferako berrezarpena Lurraren orbita baxuan (LEO) sateliteak ezabatzeko metodo fidagarritzat hartu izan da. Azken urteotan LEO sateliteez gero eta gehiago jendez gainezka dagoenez, botatzeko metodo hau ezagunagoa izan da. Dena den, Proceedings of the National Academy of Sciences aldizkarian argitaratutako ikerketak agerian uzten du atmosferaren berriro sartzeak Lurraren atmosferaren goiko eskualdea espazio-ontzien lurrunduzko hondakinekin kutsatzen ari dela.

Ikerketa-taldeak atmosferara sartzen diren meteoritoek utzitako ioi-hodeien konposizioan aldaketa bat nabaritu zuten. Deskubritu zuten partikula horien hatz-marka kimiko aldakorra atmosferara berriro sartzen diren espazio-ontzien kopurua gero eta handiagoa zela. Aurkikuntzak baieztatzeko, ikertzaileek tresnak erantsi zituzten hegazkinei eta atmosferaren neurketa zuzenak egin zituzten Alaska eta AEB kontinentaletatik 12 miliatik gora.

Azterketaren emaitzek atmosferan metalen kontzentrazio nabarmena erakutsi zuten, litioa, aluminioa, kobrea, beruna, magnesioa eta sodioa barne, sateliteen berrezarpenarekin estu jarraitu zutenak. Horrez gain, ozono-geruza babesteaz arduratzen diren aerosol partikulen % 10ek aluminioa zuela ikusi zuten ikertzaileek.

Aurkikuntza hauek ingurumenean eta klima-aldaketan duten eragin osoa oraindik argi ez dagoen arren, ikertzaileek uste dute gizakien espazio-hegaldiak planetan duten eragin handia azpimarratzen duela. Atmosferako metal-kontzentrazio handitzearen ondorioak ulertzea funtsezkoa da ozono-geruzaren eta Lurraren gainazaleko bizitzaren arrisku potentzialak ebaluatzeko. Azterketa gehiago beharko dira sateliteak botatzeko metodoek ingurumenean dituzten inplikazioak guztiz ulertzeko eta Lurraren atmosferaren kutsadura arintzeko estrategia alternatiboak aztertu behar diren zehazteko.

Sources:

– Izenburua: Sateliteak ezabatzeko metodoak eta haien eragina Lurraren atmosferan

– Iturria: Proceedings of the National Academy of Sciences

– Definizioa: Behe ​​Lurraren Orbita (LEO) Lurraren gainazaletik 2000 kilometrora gutxi gorabehera espazioko eskualde bat da, non satelite gehienak eta Nazioarteko Espazio Estazioa bizi diren.

– Definizioa: Atmosfera-berriro sartzea espazio-ontzi edo satelite bat Lurraren atmosferan sartzen den prozesua da, bere eginkizuna amaitu ondoren edo bere bizitza operatiboaren amaierara iritsi ondoren.