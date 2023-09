Masa baxuko eta lerro zabaleko AGN identifikatzea hasierako unibertsoan

Zulo beltz supermasiboak (SMBH) ohiko ezaugarriak dira galaxia masiboen erdigunean. Hala ere, hasierako unibertsoko zulo beltz erraldoi horien jatorriak misterio bat izaten jarraitzen du. Teoria batek iradokitzen du SMBHak arbaso txikiagoetatik hazi zirela beren akrezio-diskoen bidez masa metatuz. Zulo beltz txikiago hauek, "haziak" izenez ezagutzen direnak, Eguzkiaren masa 100 eta 100,000 aldiz baino gehiagoko masa dute. Baina SMBH goiztiarrenak behatzean, ikertzaileek Eguzkiaren masa baino mila milioi aldiz inguruko masak aurkitu dituzte. Behaketa hauek quasar argitsuenetara zuzenduta daude, beraz, nola aurki ditzakegu unibertso hasieran egon daitezkeen quasar ahulenak eta masa txikiagoko zulo beltzak?

Ikertzaileak James Webb Space Telescopera (JWST) jotzen ari dira erronka hori gainditzeko. Infragorri hurbileko uhin-luzeretan JWST-ren sentikortasuna erabiliz, azken ikerketa batek bi galaxia nukleo aktibo (AGN) identifikatu zituen gorrira lerratze z>5ean, Big Bang-aren ondoren mila milioi urte inguru. AGN hauek, CEERS 2782 eta CEERS 746 izenez ezagutzen direnak, Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS) programako NIRSpec espektroskopiaren bidez identifikatu ziren.

AGN horien espektroak aztertuta, ikertzaileek gai izan ziren emisio-lerro garrantzitsuak aztertu eta bi objektuak lerro zabaleko AGN direla zehaztu. Egileek lerro-erlazio diagramak erabili zituzten AGN eta izarra sortzen duten galaxiak bereizteko. Dena den, diagrama hauek ezin izan zituzten CEERS 2782 eta CEERS 746 behin betiko sailkatu, gorrira lerratze handia eta metalitate baxua direla eta. Gainera, egileek AGN horien erdian dauden zulo beltz supermasiboen masa kalkulatu zuten Hα igorpen-lerroa erabiliz. Gasaren eta hautsaren iluntzeak neurketa hauetan eragina izan dezake, zulo beltzaren masa gutxietsiz.

CEERS 2782 eta CEERS 746 aurkikuntzak tokiko AGNren eta gorri lerratze altuko quasarren behaketen arteko zubiak laguntzen du. Gorrirantz desplazamendu handiko AGN ahul hauek hasierako unibertsoari eta zulo beltz supermasiboen sorrerari buruzko informazio baliotsua eskaintzen dute. James Webb Espazio Teleskopioak kosmosean ezkutuko munstro gehiago azaltzen jarraitzen duen heinean, baliteke laster zeruko objektu masibo horien jatorriaren inguruko misterioak argitzea.

Sources:

