Artikulu berria: Marteren esplorazioan lanean ari diren zientzialariak eta ingeniariak

Marteren esplorazioaren alorrean, zientzialari eta ingeniari ugari daude elkarrekin lanean Planeta Gorriaren misterioak argitzeko. Pertsona hauek hainbat erakunde eta erakundetakoak dira, bakoitzak bere esperientzia eta ekarpenekin.

Halako zientzialari bat Elena Amador-French da, Pasadenako (CA) NASA/JPLko Zientzia Operazioen Koordinatzailea. Eginkizun erabakigarria du Mars Rover-en eragiketa zientifikoak planifikatzeko eta exekutatzeko. Beste zientzialari bat, Ryan Anderson, Flagstaff-eko (AZ) USGS-ko geologo planetarioa da. Marteren geologia aztertzen eta bere iraganeko eta oraingo prozesuak ulertzean zentratzen da.

Mariah Baker planetario geologoa, Washington, DCko Smithsonian National Air & Space Museum-eko Center for Earth & Planetary Studies-en, beste munduko arroka eta mineralen ikerketan espezializatua dago. Michael Battalio, New Haven-eko (CT) Yale Unibertsitateko Klimatologo Planetarioak, Marteko klima-ereduak eta prozesuak aztertzen ditu.

Keri Bean-ek, Pasadena-ko (CA) NASA/JPL-ko Rover Planner-eko talde-buruordea, Marteko errobiren mugimenduak eta jarduerak planifikatzen laguntzen du. Kristen Bennett Flagstaff-eko (AZ) USGS-ko geologo planetarioa da, Marteren ezaugarri geologikoak aztertzen dituena.

NASA/JPL-ko taldeak Fred Calef eta Abigail Fraeman geologo planetarioak ere biltzen ditu, Marteren gainazala eta arrokak aztertzen dituzten esperientziak laguntzen dutenak. Brittney Cooper, Kanadako Torontoko York Unibertsitateko atmosferako zientzialaria, Marteko atmosfera eta eguraldi ereduak aztertzen ditu arreta.

Sean Czarnecki, Tempe-ko (AZ) Arizona State University-ko Geologo Planetarioak Marteren historia geologikoa eta konposizioa aztertzen ditu. Lauren Edgar, Flagstaff-eko (AZ) USGS-ko Geologo Planetarioak Marteren geologia eta estratigrafia ikertzen ditu.

Marteren esplorazioan parte hartzen duten beste zientzialari eta ingeniari batzuk honako hauek dira: Ipar Arizonako Unibertsitateko Christopher Edwards, Tennesseeko Unibertsitateko Samantha Gwizd, Flagstaff-eko (AZ) USGSko Ken Herkenhoff eta Pasadenako (CA) NASA/JPLko Evan Hilgemann. Bakoitzak Marteren geologiaren eta rover-en operazioen plangintzaren alderdi ezberdinei buruzko ikuspegi berezia eskaintzen du.

Yorkeko Unibertsitateko Alex Innanen atmosferako zientzialariak eta Greenbelt-eko NASA/GSFCko Scott Guzewich-ek Marteko atmosfera eta gainazalarekin dituen interakzioak aztertzen dituzte. Rachel Kronyak, Pasadenako (CA) NASA/JPLko planetario geologoa, Marteko historia eta prozesu geologikoen azterketan parte hartzen du.

Silver Spring-ko Framework-eko Michelle Minitti, San Diego-ko Malin Space Science Systems-eko Natalie Moore eta Pasadena-ko Aeolis Research-eko Claire Newman-ek ere beren esperientzia laguntzen dute Marteren esplorazioan.

Marteren esplorazioan lan egiten duten zientzialari eta ingeniarien artean, besteak beste, Catherine O'Connell-Cooper eta Lucy Thompson Fredericton-eko New Brunswick-eko Unibertsitateko, New Brunswick-eko (Kanada), Melissa Rice Bellingham-eko Western Washington Unibertsitateko (WA) eta Ipar Arizonako Unibertsitateko Mark Salvatore. Flagstaff-en, AZ.

Gainera, Erresuma Batuko Milton Keynes-eko The Open Universityko Susanne Schwenzer, Pasadena-ko NASA/JPL-ko Ashley Stroupe, Davis-eko Kaliforniako Davis-eko Dawn Sumner eta Pasadena-ko NASA/JPL-ko Vivian Sun, guztiek Marteren azterketarako geologia planetarioan duten esperientzia laguntzen dute.

Scott VanBommel, St. Louis-eko (MO) Washington Unibertsitateko zientzialari planetarioa, Ashwin Vasavada, Pasadena (CA) NASA/JPL-ko MSL proiektuko zientzialaria eta Los Alamos-eko LANL-eko Roger Wiens geokimikariak ezinbestekoak dira datuak aztertzerakoan. eta Marteko misioetako aurkikuntzak interpretatzea.

Sharon Wilson, Earth & Planetary Studies zentroko geologo planetarioa, Washington DC-ko Smithsonian National Air & Space Museum-eko, Alivia Eng, Atlanta-ko Georgia Tech-eko graduondoko ikaslea eta Remington Free, NASAko Operazio Sistemen ingeniaria. /JPL Pasadena, CA, guztiek laguntzen dute Marte esploratzeko ahaleginetan.

Azkenik, Emma Harris, Londresko (Erresuma Batuko) Historia Naturaleko Museoko graduondoko ikaslea, Conor Hayes, Torontoko (ON) Kanadako York Unibertsitateko graduondoko ikaslea, Abigail Knight, St. Louis, MO Washington Unibertsitateko graduondoko ikaslea, eta Deborah Padgett-ek, Pasadenako (CA) NASA/JPL-ko OPGS Task Lead-ek, Marteren esplorazioaren hainbat alderditan duten esperientzia partekatzen dute.

Zientzialari eta ingeniari hauek indarrak batzen dituzte Marteren ulermena aurreratzeko, bere geologia, klima, atmosfera eta iraganeko edo egungo bizitzarako potentziala esploratuz. Elkarlanaren eta dedikazioaren bitartez, Planeta Gorriaren sekretuak argitzen jarraitzen dute.

Sources:

– Elena Amador-French, Zientzia Eragiketen koordinatzailea; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Ryan Anderson, geologo planetarioa; USGS; Flagstaff, AZ

– Mariah Baker, geologo planetarioa; Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, DC

– Michael Battalio, klimatologo planetarioa; Yale Unibertsitatea; New Haven, CT

– Keri Bean, Rover Planner taldeko buruordea; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Kristen Bennett, geologo planetarioa; USGS; Flagstaff, AZ

– Fred Calef, geologo planetarioa; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Brittney Cooper, atmosferako zientzialaria; York Unibertsitatea; Toronto, Ontario, Kanada

– Sean Czarnecki, geologo planetarioa; Arizona Estatuko Unibertsitatea; Tempe, AZ

– Lauren Edgar, Geologo planetarioa; USGS; Flagstaff, AZ

– Christopher Edwards, geologo planetarioa; Northern Arizona Unibertsitatea; Flagstaff, AZ

– Abigail Fraeman, Geologo planetarioa; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Scott Guzewich, Atmosferako Zientzialaria; NASA/GSFC; Greenbelt, MD

– Samantha Gwizd, Geologo planetarioa; Tennesseeko Unibertsitatea; Knoxville, TN

– Ken Herkenhoff, geologo planetarioa; USGS; Flagstaff, AZ

– Evan Hilgemann, Rover Planifikatzailea; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Alex Innanen, Atmosferako Zientzialaria; York Unibertsitatea; Toronto, Ontario, Kanada

– Rachel Kronyak, Geologo planetarioa; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Michelle Minitti, geologo planetarioa; Esparrua; Silver Spring, MD

– Natalie Moore, Misio Operazioen Espezialista, Malin Space Science Systems; San Diego, CA

– Claire Newman, atmosferako zientzialaria, Aeolis Research; Pasadena, CA

– Catherine O'Connell-Cooper, geologo planetarioa; Brunswickeko Unibertsitatea; Fredericton, Brunswick Berria, Kanada

– Melissa Rice, Geologo planetarioa; Mendebaldeko Washington Unibertsitatea; Bellingham, WA

– Mark Salvatore, Geologo planetarioa; Northern Arizona Unibertsitatea; Flagstaff, AZ

– Susanne Schwenzer, Geologo planetarioa; Unibertsitate Irekia; Milton Keynes, Erresuma Batua

– Ashley Stroupe, Misio-eragiketen ingeniaria; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Dawn Sumner, geologo planetarioa; Kaliforniako Davis Unibertsitatea; Davis, CA

– Vivian Sun, Geologo planetarioa; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Lucy Thompson, Geologo planetarioa; Brunswickeko Unibertsitatea; Fredericton, Brunswick Berria, Kanada

– Scott VanBommel, zientzialari planetarioa; Washington Unibertsitatea; San Luis, MO

– Ashwin Vasavada, MSL proiektuko zientzialaria; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Roger Wiens, geokimikaria; LANL; Los Alamos, NM

– Sharon Wilson, Geologo planetarioa; Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, DC

– Alivia Eng, Graduondoko Ikaslea; Georgia Tech; Atlanta, GA

– Remington Free, Eragiketa Sistemen Ingeniaria; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Emma Harris, Graduondoko Ikaslea; Natur Historia Museoa; Londres, Erresuma Batua

– Conor Hayes, Graduondoko Ikaslea; York Unibertsitatea; Toronto, ON, Kanada

– Abigail Knight, Graduondoko Ikaslea; Washington Unibertsitatea; San Luis, MO

– Deborah Padgett, OPGS ataza-burua; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Amelie Roberts, geologo planetarioa; Imperial College; Londres, Erresuma Batua

Sources:

– Elena Amador-French, Zientzia Eragiketen koordinatzailea; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Ryan Anderson, geologo planetarioa; USGS; Flagstaff, AZ

– Mariah Baker, geologo planetarioa; Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, DC

– Michael Battalio, klimatologo planetarioa; Yale Unibertsitatea; New Haven, CT

– Keri Bean, Rover Planner taldeko buruordea; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Kristen Bennett, geologo planetarioa; USGS; Flagstaff, AZ

– Fred Calef, geologo planetarioa; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Brittney Cooper, atmosferako zientzialaria; York Unibertsitatea; Toronto, Ontario, Kanada

– Sean Czarnecki, geologo planetarioa; Arizona Estatuko Unibertsitatea; Tempe, AZ

– Lauren Edgar, Geologo planetarioa; USGS; Flagstaff, AZ

– Christopher Edwards, geologo planetarioa; Northern Arizona Unibertsitatea; Flagstaff, AZ

– Abigail Fraeman, Geologo planetarioa; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Scott Guzewich, Atmosferako Zientzialaria; NASA/GSFC; Greenbelt, MD

– Samantha Gwizd, Geologo planetarioa; Tennesseeko Unibertsitatea; Knoxville, TN

– Ken Herkenhoff, geologo planetarioa; USGS; Flagstaff, AZ

– Evan Hilgemann, Rover Planifikatzailea; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Alex Innanen, Atmosferako Zientzialaria; York Unibertsitatea; Toronto, Ontario, Kanada

– Rachel Kronyak, Geologo planetarioa; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Michelle Minitti, geologo planetarioa; Esparrua; Silver Spring, MD

– Natalie Moore, Misio Operazioen Espezialista, Malin Space Science Systems; San Diego, CA

– Claire Newman, atmosferako zientzialaria, Aeolis Research; Pasadena, CA

– Catherine O'Connell-Cooper, geologo planetarioa; Brunswickeko Unibertsitatea; Fredericton, Brunswick Berria, Kanada

– Melissa Rice, Geologo planetarioa; Mendebaldeko Washington Unibertsitatea; Bellingham, WA

– Mark Salvatore, Geologo planetarioa; Northern Arizona Unibertsitatea; Flagstaff, AZ

– Susanne Schwenzer, Geologo planetarioa; Unibertsitate Irekia; Milton Keynes, Erresuma Batua

– Ashley Stroupe, Misio-eragiketen ingeniaria; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Dawn Sumner, geologo planetarioa; Kaliforniako Davis Unibertsitatea; Davis, CA

– Vivian Sun, Geologo planetarioa; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Lucy Thompson, Geologo planetarioa; Brunswickeko Unibertsitatea; Fredericton, Brunswick Berria, Kanada

– Scott VanBommel, zientzialari planetarioa; Washington Unibertsitatea; San Luis, MO

– Ashwin Vasavada, MSL proiektuko zientzialaria; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Roger Wiens, geokimikaria; LANL; Los Alamos, NM

– Sharon Wilson, Geologo planetarioa; Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, DC

– Alivia Eng, Graduondoko Ikaslea; Georgia Tech; Atlanta, GA

– Remington Free, Eragiketa Sistemen Ingeniaria; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Emma Harris, Graduondoko Ikaslea; Natur Historia Museoa; Londres, Erresuma Batua

– Conor Hayes, Graduondoko Ikaslea; York Unibertsitatea; Toronto, ON, Kanada

– Abigail Knight, Graduondoko Ikaslea; Washington Unibertsitatea; San Luis, MO

– Deborah Padgett, OPGS ataza-burua; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Amelie Roberts, geologo planetarioa; Imperial College; Londres, Erresuma Batua