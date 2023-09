Historia ebolutiboak krokodiloen hazkunde motela erakusten du

By

Current Biology-n argitaratu berri den ikerketa batek "Origins of slow growth on the crocodilian stem lineage" izenekoak argitu du zergatik hazten diren krokodilioak, krokodiloak eta aligatoreak barne, haien senide bizien hurbilenekin alderatuta, hegaztiekin alderatuta. Ikerketa-taldeak 200 milioi urteko krokodilo arbasoen hezur fosilen barne egitura ikertu zuen, krokodilomorfo gisa ezagutzen direnak, eta poliki-poliki hazten zirela ikusi zuen, krokodilo modernoen antzera.

Ikertzaileak harritu egin ziren antzinako krokodilomorfo hauen hezur-ehunak zuntz paraleloko hezur izeneko mota batez osatuta zeudela, hazten ari diren arbasoen eta gaur egungo krokodiloen arteko hazkunde-tasa adierazten du. Aurkikuntza honek zalantzan jartzen du krokodilo bizidunen hazkuntza motela haien bizimodu sedentario eta erdi-uretakoarekin lotuta dagoelako uste arrunta. Krokodilomorfo goiztiar hauek animalia aktiboak eta guztiz lurrekoak ziren, ez gaur egun dauden segada harrapari zabalak.

Duela 210 milioi urte Hegoafrikan bizi izan zen krokodiliar arbaso erraldoi aurkitu berri baten fosilak ere aztertu zituen ikerketak. Ikertzaileek hezurrak potentzia handiko mikroskopio batean aztertu zituzten heriotzaren adina, urteko hazkunde-tasa eta hezur-ehunaren ezaugarriak zehazteko. Ale berria ezagutzen diren beste espezie batzuekin alderatuz, krokodiloen arbaso goiztiarra bezala identifikatu zuten, agian krokodilo modernoak barne hartzen dituen taldeko lehena.

Ikertzaileek aurkitu zuten espezie erraldoia bere garaiko beste narrasti handi batzuk baino motelago hazten zela, hala nola dinosauroak. Hazkunde moteleko estrategia horrek iraun egin zuen eta are gehiago moteldu zen eboluzio berriagoko krokodilomorfo espezieetan. Hazkunde motela beren arbaso zaharretik datozen krokodilomorfo ezagun guztien ezaugarri bihurtu zen, Triasiko Aldiaren amaieran desagertze masiboko gertaera batetik bizirik irauteko aukera emanez.

Bestalde, dinosauroak desagertze masibotik bizirik atera zirela uste da, azkar haziz. Gertaera honek hazkunde azkarreko dinosauroen eta hazkuntza moteleko krokodilomorfoen elkarbizitza ekarri zuen hurrengo aroan, azken finean, haien ondorengo, hegazti eta krokodilio modernoetan ikusitako hazkunde-desberdintasunen oinarriak ezarriz.

Ikerketaren aurkikuntzek adierazten dute hegaztien eta krokodilioen arteko hazkunde-tasen desberdintasuna taldearen historia ebolutiboaren hasieran ezarri zela, haien arbaso komuna hazten den animalia izan arren. Ikerketa honek espezie ezberdinen hazkunde-ereduetan eta eboluzio-egokitzapenetan eragiten duten faktore konplexuak ulertzen laguntzen digu.

Sources:

– “Hazkuntza geldoaren jatorria krokodilioen zurtoin leinuan” – Egungo Biologia

– Jennifer Botha irakaslea, Witwatersrand-eko Unibertsitatea

– Jonah Choiniere irakaslea, Witwatersrand-eko Unibertsitatea

– Bailey Weiss, Witwatersrand-eko Unibertsitatea

– Paul Barrett, Londresko Historia Naturaleko Museoko Paleontologiako irakasle meritua