Covid-19 pandemiaren gobernuak kudeatzeko ikerketak aurrera jarraitzen du mediku nagusiaren testigantzarekin

Itxaroten den agerraldi batean, Sir Chris Whitty Erresuma Batuko mediku-buruak frogak emango ditu gaur Covid-19 ikerketari. Sir Whittyk, pandemiaren garaian herrialdeko pertsonaia ezagunenetako bat bihurtu zena, astearte osoa igarotzea espero da gobernuak krisiaren kudeaketari buruzko informazioa ematen.

Sir Whitty-ren testigantza honek Sir Patrick Vallance aholkulari zientifiko nagusi ohiaren azken agerraldiari jarraitzen dio, Boris Johnson lehen ministro ohiaren eta bere taldearen erabakiak hartzeko prozesuaren inguruko ikuspegiak eskaini zituena. Sir Vallance-ren egunkariko sarrerek garai zail honetan gobernuaren barne funtzionamenduari buruzko ikuspegi paregabeak eman dituzte.

Lady Hallett-ek, galdeketaren buru, astelehenean adierazi zuen Johnson jauna "bamboozed" zirudien aurkeztu zizkioten datu eta grafiko konplexuengatik. Informazio zientifikoa gordetzeko ahalegina egin zuen kasuak izan ziren, gobernuak erabakiak hartzeari eta pandemiari emandako erantzunari buruzko galderak sortuz.

Kritikak jasan dituen ekimen bat Sunak jaunaren "Eat Out to Help Out" egitasmoa da, 2020ko abuztuan abian jarritako jatetxeei eta jatetxeei laguntza emateko blokeoaren ostean. Litekeena da Sir Whitty-k bere aurreko iruzkin pribatuekin lotutako galderei aurre egingo diela eskemari buruz "jan birusa laguntzeko". Kontsultak gobernuaren neurri horien eragina eta eraginkortasuna guztiz ulertzea du helburu.

Kontsultak aurrera jarraitzen duen heinean, Sir Jonathan Van-Tam Sir Whittyren diputatu ohiak ere frogak emango dituela aste honetan. Pertsonaia gako horien testigantzek gobernuak hartutako erabakiak hartzeko prozesua eta ekintzak argitzen dituzte, Erresuma Batuan Covid-19 pandemiaren kudeaketa integrala ulertzen lagunduz.

Galdera arruntak (FAQ)

Zer da Covid-19 Kontsulta?

Covid-19 Inquiry gobernuak Erresuma Batuko Covid-19 pandemiaren kudeaketari buruzko ikerketa bat da. Erabakiak hartzeko prozesua, inplementatutako politikak eta krisiari emandako erantzun orokorra ebaluatu nahi ditu.

Nor da Sir Chris Whitty?

Sir Chris Whitty Erresuma Batuko mediku zuzendaria da. Eginkizun nabarmena izan du gobernuari osasun publikoko gaietan aholkuak ematen, bereziki Covid-19 pandemian.

Zein da Sir Chris Whittyren testigantzaren helburua?

Sir Chris Whitty-ren testigantzak Covid-19 pandemia gobernuak kudeatzeari buruzko argibideak ematea espero da. Seguruenik, erabaki, politika eta ekimen gakoei buruz galdetuko diote, hala nola "Eat Out to Help Out" egitasmoari buruz.

Zer da "Eat Out to Help Out" eskema?

"Eat Out to Help Out" egitasmoa 2020ko abuztuan abian jarritako gobernu-ekimena izan zen, blokeoaren ostean jatetxe eta ostalaritza industriari laguntzeko. Deskontu otorduak eskaintzen zituen jendea kanpoan afaltzera eta ekonomia suspertzeko.