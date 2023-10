Akuiferoen drainatzeak Marteko Lur Kaotikoetan Antzinako Lokatz Aintziraren frogak erakusten ditu

Zientzia Planetarioen Institutuko Alexis Rodriguezek zuzendutako lankidetza-talde batek egindako aurkikuntza garrantzitsu batek akuiferoen drainatze bidez sortutako lautada sedimentarioen frogak aurkeztu ditu lur kaotikoak deitzen diren martziarren kolapsoaren formazioetan. Ikertzaileek Hydraotes Chaos-eko unitate sedimentario batean zentratu ziren, eta duela ia 4 milioi urteko gasez kargatutako lokatz-harrien estratigrafiaren isuriek sortutako lokatz laku baten aztarnak direla interpretatzen dute. Denbora-tarte hau Marteren gainazala ziurrenik bizigarria zen garaiarekin bat dator. Inguru honetan aurkitutako sedimentuek antzinako bizitzaren frogak gorde ditzakete.

Ikerketa, "Exploring the evidence of middle Amazonian aquifer sedimentary outburst residues in a Martian chaotic terrain" izenekoa eta Nature Scientific Reports-en argitaratua, NASA Ames Ikerketa Zentroko, Arizonako Unibertsitateko, Unibertsitate Autonomoko egileekin elkarlanean egindako ahalegina izan zen. Bartzelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science eta Floridako Unibertsitatea.

Aurkikuntza interesgarrietako bat Hydraotes Chaos-en lokatz sumendiak eta diapiroak egotea da, oso hedatuta dauden eta sedimentario bolkanismoaren ondoriozkoak direla. Magmaren gorakada eta erupzioen ordez, sedimentu hezeak eta gatzak azalera iristen eta urratzen dute, tumuluak eta jarioak sortuz. Tumulu formazio hauek lurzoru kaotikoko lurzoruko materialen gainean bakarrik gertatzen dira eta ez mesetan, materialaren konposizioan lotura bat iradokitzen dute igoera magmatikoek sortutako eskualde-estensio-indarren genesia baino.

Ikerketa urrats garrantzitsua da Marteren historia geologikoa eta balizko bizigarritasuna ulertzeko. Lur kaotiko hauek ikertzearen garrantzia azpimarratzen du, planeta gorrian iraganeko bizitzaren balizko existentziaren arrastoak izan ditzaketelako. Marteren esplorazioak aurrera egiten duen heinean, akuiferoen drainatze eta formazio sedimentarioen azterketa gehiago funtsezkoa izango da planetaren iraganeko misterioak argitzeko.

