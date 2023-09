Gizakiak adar anitzak galtzen ari dira Biziaren zuhaitzean, ikerketaren arabera

By

Ikerketa berri batek giza jarduerek eragindako seigarren desagerpen masiboaren mehatxuaz ohartarazten du, gizakiak "Bizitzaren Arbolaren" adar osoak galtzen ari direla adieraziz. Proceedings of the National Academy of Sciences aldizkarian argitaratutako ikerketa berezia da genero osoen desagerpena aztertzen duelako espezie indibidualak baino.

Ikertzaileek ornodun espezieetan zentratu ziren (arrainak izan ezik) eta aztertutako 5,400 generoetatik 73 desagertu egin zirela azken 500 urteetan, gehienak azken bi mendeetan desagertu zirela. Desagertze-tasa hori fosilen erregistroaren kalkuluen arabera espero zitekeena baino askoz handiagoa da.

Giza jarduerak, hala nola habitataren suntsiketa, gehiegizko arrantza eta ehiza desagertzeko krisi honen kausa nagusi gisa identifikatzen dira. Genero bat galtzeak ondorio handiak izan ditzake ekosistema oso batean. Ikerketaren egileak, Gerardo Ceballosek, egoeraren urgentzia nabarmentzen du, "Gure kezka da... gauzak hain azkar galtzen ari garela, guretzat zibilizazioaren kolapsoa adierazten duela".

Aditu guztiak bat datoz gaur egungo desagerpen-tasa kezkagarria dela, seigarren desagerpen masiboa den ala ez eztabaidagai. Zientzialariek desagertze masiboa denbora laburrean espezieen % 75 galtzea bezala definitzen dute. Robert Cowie Hawaiiko Unibertsitateko biologoaren arabera, definizio hori erabiliz, oraindik ez da seigarren desagerpen masiborik gertatu.

Hala ere, Bizitzaren Arbolaren adar osoak galdu izanaren aurkikuntzek egoeraren larritasuna azpimarratzen dute. Ikerketa honek biodibertsitatea zaintzeko eta gizateriaren etorkizuna babesteko ekintzak egiteko premiazko beharra erakusten du.

