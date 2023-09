Gizakiak Bizitzaren Arbolaren adar osoak galtzen ari direla ohartarazi du ikerketa berriak

By

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) aldizkarian argitaratu berri den ikerketa batek agerian utzi du gizakiak "Biziaren Arbolaren" adar osoen desagerpena eragiten ari direla, eta balizko seigarren desagerpen masibo baten inguruko kezka sortuz. Mexikoko Unibertsitate Nazional Autonomoko ikertzaileek egindako ikerketa genero osoen desagerpenean zentratzen da, hau da, espezieen eta familien arteko sailkapenak.

Espezie indibidualen galera soilik aztertu zuten aurreko ikerketek ez bezala, ikerketa honek genero osoen desagerpena aztertzen du. Ekarpen esanguratsua da, gaur egungo desagertze-tasak sakonago ulertzen dituelako. Gerardo Ceballos irakasleak, ikerketaren egileetako batek, azpimarratzen du desagertzeko krisia klima-aldaketaren krisia bezain larria dela baina askotan ahaztu egiten dela.

Natura Kontserbatzeko Nazioarteko Batasunaren (IUCN) datuak aztertuta, azken 73 urteetan 500 genero desagertu direla ikusi dute ikertzaileek, eta azken bi mendeetan gertatu dira desagerpen gehienak. Hau kezkagarria da, izan ere, aurreko desagertze-tasetan oinarrituta, denbora-tarte berean bi genero bakarrik galdu beharko lirateke.

Ikerketak giza jarduerak egozten ditu, hala nola habitataren suntsiketa, gehiegizko arrantza eta ehiza desagerpen horien arrazoi nagusiak. Genero bakarra galtzeak ondorio handiak izan ditzake ekosistemetan. Ikertzaileek uste dute premiazko ekintzak behar direla zibilizazioen galera eta kolapso gehiago ekiditeko.

Adituen artean gaur egungo desagertze-tasa kezkagarria den adostasuna dagoen arren, seigarren desagerpen masiborako irizpideak betetzen dituen ala ez eztabaidagai izaten jarraitzen du. Desagertze masiboa denbora epe laburrean espezieen % 75 galtzea bezala definitzen da. Hala ere, gaur egungo desagertze-tasak irauten edo handitzen badira, litekeena da desagerpen masiboa gertatzea.

Ikerketaren egileek nabarmentzen dute habitat naturalak babestea eta lehengoratzea lehenestea desagertzea ekiditeko. Uste dute oraindik posible dela genero asko salbatzea berehalako neurriak hartzen badira.

Iturriak: National Academy of Sciences (PNAS) aktak

definizioak:

Generoak: Izaki bizidunen sailkapenean, generoa espeziearen eta familiaren arteko maila da.

Espezie: Antzeko ezaugarriak partekatzen dituzten eta kume emankorrak sortzeko ugal daitezkeen organismo multzoa.

Desagertze masiboa: espezieen ehuneko esanguratsu baten galera azkarra denbora laburrean, aldaketa ekologiko eta ebolutibo handiak eragiten dituena.

Bizitzaren Zuhaitza: espezie ezberdinen arteko harremanen irudikapen metaforikoa, haien historia ebolutiboa arbaso komun batetik abiatuz.