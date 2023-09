Zientzialariek silizez estalitako nanodiamanteen mekanismo kimikoa aurkitu dute konputazio kuantikorako eta bioetiketatzerako

San Jose State University-ko (SJSU) ikertzaileek nanodiamanteetan silizezko oskol uniformeak eratzearen ardura duen lotura-mekanismoa aurkitu dute. Taldeak Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) SLAC National Accelerator Laboratory-n sortutako X izpi indartsuak erabili zituen nanomaterialak aztertzeko. ACS Nanoscience Au aldizkarian argitaratutako emaitzek silizez estalitako nanodiamanteen sorreran parte hartzen duten kimikari buruzko informazio erabakigarria eskaintzen dute.

Nanodiamanteak propietate nabarmenak dituzten diamante sintetiko ultra-txikiak dira. Tamaina txikia izan arren, nanodiamanteek karbono-sare perfektuak dituzte, eta eremu magnetikoei, eremu elektrikoei eta argiari erantzun diezaiekete giro-tenperaturan. Ezaugarri berezi horiei esker, nanodiamanteak hainbat aplikaziotarako egokiak dira, besteak beste, konputazio kuantikoa eta zelulen bioetiketaketa egiteko.

Nanodiamanteen funtzionaltasuna hobetzeko, ikertzaileek diamante partikulak silizez estaltzera jo dute. Silizeak nanodiamanteentzako zorro leuna eta babesgarria ez ezik, gainazala aldatzeko aukera ere ematen du. Silice estaldurari etiketa zehatzak gehituz, zientzialariek nanodiamanteak zelula edo kokapen zehatzetara bideratu ditzakete. Nanodiamanteen mugimenduaren gaineko kontrol horrek eragin handiak ditu biomedikuntzan eta bioteknologian aplikazioetan.

Hamarkada bat baino gehiago daramate zientzialariek nanodiamanteen silize-estalduraren eraketaren atzean dagoen mekanismoarekin. SJSUko ikertzaileek aurkitu zuten nanodiamanteen gainazaleko alkohol talde kimikoek zeregin erabakigarria dutela silize-oskolaren hazkuntza errazteko. Estaldura-prozesuan amonio hidroxidoa etanolarekin sartzeak alkohol-talde horien ekoizpena eragiten duela ikusi zuten.

Silice estalduraren azpian ezkutatzen diren gainazalak aztertzeko, SJSUko ikertzaileek SSRLren X izpien instalazioak erabili zituzten. Tenperatura aldaketak detektatzeko eta X izpien energia bihurtzeko trantsizio ertzeko sentsore bat erabili zuten, termometro supersentikorra. X izpien xurgapen espektroskopiaren bidez (XAS), taldeak nanodiamanteen gainazalak ikertu eta silize-estalduraren lodiera nanometro eskalan neurtu zuen. Emaitzek frogatu zuten XASen eraginkortasuna nanodiamanteak bezalako urpeko materialak aztertzeko.

Silicez estalitako nanodiamanteen lotura-mekanismoa ulertzean lortutako ezagutzak bide berriak irekitzen dizkie ikertzaileei. Abraham Wolcott-ek, ikerketaren ikertzaile nagusiak, nanodiamanteak estaltzeko beste material batzuen erabilera aztertzeko asmoa du, hala nola, titanioa eta zink oxidoak. Estaldura alternatibo hauek nanodiamanteen aplikazioak areago zabaldu ditzakete sentsazio kuantikoan eta etiketa biologikoan.

Ikerketa honen aurkikuntzak nanodiamante-estalduren kimikari buruzko informazio baliotsua eskaintzen dute eta silize-oskola optimizatzeko eta beste estaldura-material batzuk aztertzeko aukerak eskaintzen dituzte. Silicez estalitako nanodiamanteen atzean dagoen mekanismo kimikoa hobeto ulertuta, ikertzaileek diamante txiki horien potentziala desblokeatzen jarrai dezakete konputazio kuantikorako eta bioetiketatze aplikazioetarako.

Iturria:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond erabiliz Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033