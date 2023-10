Inoiz detektatu den irrati-leherketarik indartsuena eta urrunena

By

Zientzialariek duela gutxi aurkitu dute unibertsoaren sakoneran jatorria den irrati-leherketa azkarra (FRB) izenez ezagutzen den energia eztanda indartsu bat. Leherketa berezi hau inoiz ikusi den mota horretako urrunena ez ezik, izugarri indartsua da. Gutxi gorabehera zortzi mila milioi urte behar izan zituen leherketak Lurrera bidaiatzeko. Segundo batean baino gutxiagoan, Eguzkiak 30 urtean baino gehiagotan igortzen duen energia kopuru bera askatu zuen.

Irrati-leherketa azkarrak espazioan gertatzen diren energia-leherketa biziak dira, eta haien jatorri zehatza oraindik ezezaguna da. Azalpen batzuek teknologia estralurtarra edo neutroi izarrak barne hartu dituzte. Hala ere, aurkitu berri den eztanda hau bat egiten duten galaxien talde txiki batetik datorrela dirudi, eta hori iturrien inguruko egungo teoriekin bat dator. Leherketaren intentsitate ikaragarriak erronka bat da gaur egun nola igortzen diren ulertzeko.

Irrati-leherketa azkarrak detektatzeko eta aztertzeko gaitasunak ahalmen handia du kosmosari buruzko oinarrizko galderei erantzuteko. Eztanda hauek unibertsoaren benetako pisua zehazten lagun dezakete, orain arte emaitza zehatzak eman ez dituen ikerketa nahasgarria. Ikertzaileek uste dute unibertsoan falta den materia, bertan egon beharko litzatekeenaren erdia baino gehiago hartzen duena, galaxien arteko espazioan ezkutatuta egon daitekeela. Material ionizatua detektatuz, irrati-leherketa bizkorrek eskualde intergalaktikoetan dagoen materia-kopuruari buruzko argibideak eskaintzen dituzte.

Duela gutxi leherketa Japonian teleskopio batekin ikusi zen hasieran eta, ondoren, xehetasunez aztertu zuten beste teleskopio batzuekin. Australian Square Kilometer Array Pathfinder-ek (ASKAP) leherketaren iturria zehaztea ahalbidetu zien zientzialariei. Txileko Hegoaldeko Europako Behatokiaren (ESO) Very Large Telescope (VLT) erabiliz egindako ikerketa gehiagok agerian utzi zuen iturburuko galaxia orain arte aurkitutako beste edozein FRB iturri baino zaharragoa eta urrunagoa dela, ziurrenik bat egiten duten galaxia talde txiki baten barruan kokatua.

Aurkikuntza berritzaile hau Science aldizkarian argitaratutako "A luminous fast radio burst that probes the Universe at redshift 1" izeneko artikuluan dokumentatuta dago.

Iturriak: Science, Swinburne University of Technology