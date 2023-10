Lurpeko uren isurketak Hesi Handian eragina izan duela aurkitu da

Southern Cross Unibertsitateko zientzialariek egin berri duten ikerketa batek agerian utzi du Hesi Handiaren eragin handia duela lurpeko uren isurketaren bidez ekosisteman sartzen diren nitrogeno eta fosforoak. Aurkikuntza honek iradokitzen du egungo kontserbazio eta zaharberritze ahaleginak ikuspegi berri batetik jorratu behar direla.

Lurpeko uren isurketak ozeanoaren ur-lerroaren azpian lurpeko akuiferoak eta hondoa bezalako iturrietatik askatzeari egiten dio erreferentzia. Trazatzaile naturalak erabiliz, ikerketa-taldeak Queensland kostaldeko itsasertzean, ibaietan eta kostaldeko zundaketen datuak bildu zituen. Taldeak aurkitu zuen lurpeko uren isurketak ibaien sarrerak baino 10-15 aldiz mantenugai gehiago ekarri zituela, nitrogenoa arrezifean ibaiko urak baino ia bi aldiz gehiago sartzen zela lurpeko uretatik.

Aurretik, Arrezifean nutrienteen inpaktuak arintzeko ahalegin gehienak ibai-sistemetatik irtetean zentratu ziren. Dena den, ikerketa honek azpimarratzen du lurpeko uretan mantenugaiak epe luzerako biltegiratzea kontuan hartu beharra dagoela, hamarkadetan zehar kostaldeko uretara isur daitezke. Efektu kaltegarriak, hala nola, algen loreak, itsas izarren agerraldiak eta arrainen gaixotasunak gehiegizko nutriente-mailarekin lotuta egon dira.

Ikerketa honek azpimarratzen du elikadura iturriak ulertzearen eta kudeatzearen garrantzia, Hesi Handia babesteko. Kudeaketa ikuspegietan aldaketa estrategikoak beharrezkoak dira Arrezifea etorkizuneko belaunaldientzat babesteko. Ahaleginak lurpeko zein ibaiko iturrietatik datozen mantenugaien sarrerak murriztera bideratu behar dira.

Ikerketa Australiako Ikerketa Kontseiluak, Herman Slade Fundazioak eta Great Barrier Reef Fundazioak finantzatu zuten. Ekosistemako mantenugaien dinamika konplexua argituz, ikerketa honek Koral Hesi Handiaren kontserbazio eta zaharberritze ahaleginetan laguntzen du.

