Baikaleko zigiluen estrogeno-hartzaileen aktibazioa aurreikusteko eredu baten garapena ingurumen-kutsatzaileen ondorioz.

Ehime Unibertsitateko Itsas Ingurunerako Ikasketen Zentroko (CMES) ikertzaileek Baikaleko zigiluetan estrogeno-hartzaileak aktibatzeko ingurumen-kutsatzaileen gaitasuna iragar dezakeen eredu bat garatu dute. Azterketa honek in vitro esperimentuak eta ordenagailu bidezko simulazioak erabili ditu bisfenolen (BP) eta bifenilo polikloratu hidroxilatuen (OH-PCB) aktibazio-potentziala ebaluatzeko estrogeno-hartzaileen α (bsERα) eta β (bsERβ) azpimotetan.

In vitro esperimentuek agerian utzi zuten BP eta OH-PCB gehienek estrogenoaren antzeko jarduera erakusten zutela bi bsER azpimoten aurka. Probatu BPen artean, bisfenol AF-k estrogenoaren antzeko jarduerarik indartsuena erakutsi zuen. Era berean, 4′-OH-CB50 eta 4′-OH-CB30-k probatutako OH-PCBen artean bsERα eta bsERβ-ren aurka erakutsi zuten jarduerarik indartsuena, hurrenez hurren.

Ingurumen-kutsatzaile hauek bsER-ekin nola lotzen diren ikertzeko, ordenagailu bidezko aingurazioaren simulazioak egin ziren. Simulazio horien emaitzetan eta kutsatzaileen egitura-propietateetan oinarrituta, egitura-aktibitate erlazio kuantitatiboa (QSAR) ereduak garatu ziren bi bsER azpimotetarako. Eredu horiek zehaztasunez aurreikusi zuten ingurumen-kutsatzaile bakoitzaren aktibazio-potentziala in vitro esperimentuetan, aktibatzen diren eta aktibatzen ez diren konposatuak bereiziz bai bsERα bai bsERβ-rentzat. Ikertzaileek kutsatzaileen aktibazio-potentzialean eragina duten faktore garrantzitsuak ere identifikatu zituzten.

Gainera, ikertzaileek saguaren estrogeno-hartzaileen (ER) aktibazio-potentziala iragartzen duen QSAR eredua arrakastaz eraiki zuten metodo bera erabiliz. Honek modelo-ikuspegi honen aplikagarritasuna erakusten du espezie ezberdinetan.

Eredu honen garapena urrats esanguratsua da Baikaleko zigiluen sistema endokrinoan ingurumen-kutsatzaileen ondorioak ulertzeko eta aurreikusteko. Kutsatzaile horien balizko arriskuak ebaluatzeko eta espezie zaurgarri honen kontserbazio-ahaleginak informatzeko tresna baliotsua eskaintzen du.

Iturria: Hoa Thanh Nguyen et al, "In silico simulations and molecular descriptors to predict in vitro transactivation powers of Baikal seal estrogen receptors by environment contaminants", Ecotoxicology and Environmental Safety (2023).