Aurrerapen bat diagnostikoan: CRISPR teknologiak Monkeypox birusa detektatzen du aurrekaririk gabeko zehaztasun eta abiadurarekin

Peter Doherty Institute for Infection and Immunity-ko eta Walter eta Eliza Hall Institute of Medical Research-eko zientzialariek MPXV-CRISPR izeneko diagnostiko tresna iraultzaile bat garatu dute. The Lancet Microbe-n argitaratua, beren lankidetza-azterketak CRISPR teknologiak monkeypox birusa (MPXV) detektatzeko duen indarra erakusten du zehaztasun eta abiadura paregabearekin.

CRISPR geneak editatzeko gaitasunengatik oso ezaguna den arren, duela gutxi sentikortasun handiko diagnostiko tresnak diseinatzeko aprobetxatu da. MPXV-CRISPR "detektibe oso zehatza" gisa funtzionatzen du, lagin klinikoetan birusarekin lotutako material genetiko espezifikoa azkar identifikatzen du. Ikertzaileek MPXVren sekuentzia genetiko bereziak bideratzeko programatu zuten tresna, 523 MPXV genomako datu-base bat erabiliz, DNA birikoari lotzeko beharrezko "gidak" eraikitzeko.

Lagin kliniko batean DNA birikoa dagoenean, CRISPR sistema helburura bideratzen da eta birusaren presentzia adierazten duen seinale bat igortzen du. MPXV-CRISPR-ek lortutako sentsibilitatea eta zehaztasuna urrezko PCR metodoen parekoak dira, baina proba-denbora nabarmen murriztuta.

MPXV-CRISPR-en aurrerapen ezaugarrietako bat diagnostikoaren abiadura da. Gaur egungo tximinoaren diagnostikoak laborategiko proba zentralizatuak izaten dira, eta hainbat egun behar izan ditzake emaitzak lortzeko. Aitzitik, MPXV-CRISPR-ek birusa detektatu dezake 45 minutu nabarmenetan.

Osasunaren Mundu Erakundeak ezarritako estandarrak betetzeko, ikerketa-taldeak MPXV-CRISPR gailu eramangarri batean egokitzea du helburu, arreta-puntuetan bertan detektatzeko. Teknologia honek monkeypox-aren kudeaketa iraultzeko ahalmena du, diagnostiko zehatzetarako sarbide azkarragoa eskainiz, batez ere baliabide mugatu eta urruneko eremuetan. Tratamendua bizkortuz eta pazientearen emaitzak hobetuz, probaren ikuspegi deszentralizatuak tximino-pox agerraldietarako osasun publikoko erantzunak nabarmen hobetu ditzake.

Ikerketa Melbourne Sexual Health Center-ekin eta Monash Unibertsitatearekin elkarlanean egin da. Ikertzaileek uste dute MPXV-CRISPR-k diagnostikoen arloan aurrerapen handia suposatzen duela eta etorkizunean gaixotasunen kudeaketa eraldatzeko konpromisoa duela.

Iturria:

Lancet mikrobioa. (2023). Monkeypox birusaren detekzio azkarra CRISPR-Cas12a bidezko saiakera erabiliz: laborategiko baliozkotze eta ebaluazio azterketa.