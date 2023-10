Zientzialariek Kloroplasto Proteomaren atlas espaziala sortzen dute fotosintesia ulertzeko

By

Ikertzaileek kloroplastoen proteomaren atlas espaziala garatu dute, fotosintesiaren barne funtzionamendua argituz. Kloroplastoek, landareetan eta algetan aurkitzen diren, funtsezko zeregina dute fotosintesiaren bidez eguzki-energia energia kimiko bihurtzeko.

Cell aldizkarian argitaratutako ikerketa batean, zientzialariek Chlamydomonas alga berdearen kloroplastoaren barruan dauden 1,034 proteinen kokapenak mapatu zituzten. Mapa integral honek kloroplastoaren antolakuntza espaziala agerian uzten du eta hainbat kloroplasto-egitura identifikatzen ditu, besteak beste, kloroplastoen inguratzailea, DNA-proteina konplexuak, gantzak biltegiratzeko mikrokonpartimentuak eta karbono dioxidoaren harrapaketarekin lotutako proteina-gorputzak.

Ezagutzen diren proteina eta osagai berrien arteko elkarrekintzak aztertuta, ikertzaileek kloroplastoan zein beste zelula-egituretan bizi diren proteinak detektatu zituzten, egitura horien arteko funtzio gurutzatua eta komunikazioa iradokiz. Ikaskuntza automatikoko teknikak erabiliz, taldeak Chlamydomonas-en proteina guztien kokapenetarako iragarpenak sortu zituen, aurretik karakterizatu gabeko proteinen funtzioak esleitzen lagunduz, beren kokapen zelularrean oinarrituta.

Atlas espazialak kloroplastoaren barruko proteinen funtzioari eta antolaketari buruzko informazio baliotsua eskaintzen du, zientzialariek fotosintesiaren barne funtzionamendua hobeto ulertzeko. Ezagutza hori ezinbestekoa da produktibitatea hobetuko duten laboreak egiteko, nekazaritzako klima-aldaketaren erronkei aurre egiteko.

Lianyong Wang et al-ek egindako ikerketak. kloroplastoaren misterioak argitzera bideratutako etorkizuneko ikerketen oinarriak ezartzen ditu, fotosintesian parte hartzen duen egitura zelular zentrala.

Sources:

- Lianyong Wang et al, "A chloroplast protein atlas shows punctate structures and spatial organization of biosynthetic pathways," Cell (2023).

– Aldizkariaren informazioa: Cell