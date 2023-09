Landareen eboluzioa: Pixkanaka Prozesua Berrikuntza Aldiekin

By

Nature Plants aldizkarian argitaratu berri den ikerketa batek zalantzan jarri du aspaldiko ustea landareek beren historiaren hasieran bat-bateko aldaketarekin eboluzionatu zutela, animalien antzera. Azterketak agerian uzten du landareen eboluzioa eskala handiko berrikuntzen leherketa laburrek tartekatzen diren pixkanakako aldaketak izaten direla, bereziki ingurumen-erronkei erantzuteko.

Bristoleko Unibertsitateko Philip Donoghue irakasleak azaldu duenez, landareek duela mila milioi urte baino gehiago itsasoan sortu zen arbaso komuna partekatzen dute. Landareen eboluzioak prozesu motel eta etengabe bat jarraitzen duen edo aldaketa azkarren bat izan duen egiaztatu nahi zuten ikertzaileek. Harrigarria bada ere, ikerketak ikusi zuen landareen eboluzioa bien arteko nahasketa izan zela, pixkanaka-pixkanaka aldaketa aldi luzeak berrikuntza bolada laburren bidez eten zirela. Berrikuntza-bolada hauei esker, landareek lehorrean bizitzearen erronkak gainditzea ahalbidetu zuten.

Haien teoria probatzeko, zientzialariek 248 landare-talderen antzekotasunak eta desberdintasunak aztertu zituzten, zelula bakarreko urmael-eskumetatik hasi eta lur-landareetara, hala nola goroldioak, iratzeak, pinuak, koniferoak eta lore-landareak. Erregistro fosiletatik soilik ezagutzen diren desagertutako 160 landare talde ere aztertu zituzten.

Ikertzaileek aurkitu zuten landareen diseinu anatomikoan aldaketak gertatu zirela zelula-formazio genetiko osoa bikoiztu zen gertaerekin batera. Gainera, landareen bilakaera anatomikoaren pultsu nagusiak gero eta ingurune lehorretan bizi eta ugaltzeko erronkarekin lotu ziren landareak itsasotik lehorrera igarotzen ziren heinean.

Azterketak landareek azken mila milioi urteetan nola eboluzionatu duten jakiteko ez ezik, berrikuntza-leherketa episodikoen eredua zelula anitzeko bizitza konplexuaren eredu orokorra dela iradokitzen du, animalietan eta onddoetan ere ikusten dena.

Orokorrean, ikerketa honek landareen bilakaeraren ulermen berrikuspena eskaintzen du, ingurumen-erronkei erantzuteko eskala handiko berrikuntza-aldi tarteka dituen prozesu mailakatua dela erakutsiz.

