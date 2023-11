Mugako datu eraginkorrak erabiliz merkatuko erregimenak modelatzeko metodo berria

By

Finantza-merkatuak dinamikoak dira eta erregimen edo estatu desberdinak izan ditzakete, bakoitzak bere ezaugarri bereziak dituena. Eredu tradizionalak dinamika horiek modu eraginkorrean harrapatzeko borrokan daude. Hala ere, The Journal of Finance and Data Science aldizkarian argitaratu berri den ikerketa batek merkatu-erregimenaren dinamika modelizatzerakoan erreferentziak gainditzen dituen ikuspegi berri bat aurkezten du.

Nolan Alexander buru duen ikerketa-taldeak merkatu-egoerak definitzeko muga eraginkorrak erabiltzen dituen metodo berri bat garatu du. Muga eraginkorrak espero diren errentagarritasunean eta hegazkortasunean oinarritutako zorroak optimizatzen dituzten truke-kurbak adierazten dituzte. Muga eraginkor hauek hiru koefiziente erabiliz forma funtzionaletan deskonposatuz, taldeak arrakastaz sailkatu zituen merkatu-egoera desberdinak.

Eredu hau erabiliz zorro bat sortzeko, egoera bakoitzerako zorrorako optimizatutako pisuak kalkulatzen dira egoera horretako datuak soilik erabiliz. Ondoren, pisu hauek batu eta haztatu egiten dira egoera bakoitzerako trantsizioa egiteko probabilitatearen arabera. Ikuspegi hau interpretagarriagoa da ezkutuko Markov eredu tradizionalekin (HMM) alderatuta, non egoerak ezkutuan geratzen diren eta interpretagarritasunik ez duten.

Proposatutako metodoaren abantaila esanguratsu bat ereduaren bitarteko osagaiak behatzeko gaitasuna da. Horrek azken pisuak nola zehazten diren hobeto ulertzeko aukera ematen du. Ikertzaileek aurkitu zuten unibertso bakoitzean zezen-merkatu-egoera anitz daudela, eta estatu batek besteek baino litekeena da hartz-merkatu batera igarotzea.

Gainera, azterketak aurkitu zuen AEBetako burtsaren unibertsoen barneko egoera txarrean, berriz errepikatzeko probabilitate handiagoa dagoela beste estatu batera igarotzea baino. Hala ere, errepikapen-propietate honek ez dio balio Garatutako Merkatuen unibertsoari.

Ikuspegi berritzaile honek merkatu-erregimenen dinamikari buruzko informazio baliotsua eskaintzen du eta eredu tradizionalekin alderatuta errendimendu handiagoa eskaintzen du. Beha daitezkeen egoerak eta mugako datu eraginkorrak aprobetxatuz, inbertitzaileek erabaki informatuagoak har ditzakete eta beren zorroaren errendimendua hobetu dezakete.

Galdera arruntak (FAQ)

Zer dira merkatu-erregimenak edo estatuak?

Merkatu-erregimenek edo estatuek finantza-merkatuetako ingurune edo baldintza desberdinak aipatzen dituzte. Estatu hauek hainbat ezaugarri izan ditzakete, hala nola zezen-merkatuak, bear-merkatuak edo hegazkortasun handiko aldiak.

Zer dira muga eraginkorrak?

Muga eraginkorrak espero den etekinaren eta hegazkortasunaren arteko orekan oinarritutako zorro optimoak adierazten dituzten truke-kurbak dira. Muga hauek inbertitzaileei zorroen esleipen onenak zehazten laguntzen diete arrisku-errendimendu-hobespenen arabera.

Zer da ezkutuko Markov eredua (HMM)?

Ezkutuko Markov eredua (HMM) emaitza behagarriak sortzen dituzten azpiko ezkutuko egoerak hartzen dituen eredu estatistikoa da. Finantza-merkatuen testuinguruan, HMMak sarritan erabiltzen dira estatuak ezezagunak diren erregimen-aldaketak modelatzeko. Hala ere, interpretagarritasun eza eragozpen bat da HMM tradizionalekin.

Nola gainditzen ditu proposatutako ereduak erreferenteak?

Proposatutako ereduak mugako informazio eraginkorra erabiltzen du merkatu-egoerak definitzeko eta zorroak eraikitzeko. Egoera bakoitzerako pisuak optimizatuz egoera horretako datuetan oinarrituta, ereduak errendimendu handiagoa lortzen du erreferentziekin alderatuta. Ikuspegi honek merkatuaren dinamikaren ulermen interpretagarri eta argiago bat eskaintzen du.