Gizakiek egindako urmaelak berotegi-efektuko gasen igorle garbiak izan daitezke, ikerketek aurkitu dute

Cornell Unibertsitateak egindako ikerketa berriek agerian uzten dute gizakiak egindako urmaelek eragin handia dutela berotegi-efektuko gasen isurietan. Cornelleko ikertzaileek egindako erlazionatutako bi ikerketak gizakiak zein naturalek egindako urmaelek berotegi efektuko gasen aurrekontu globalean duten eragina kuantifikatzen hasten dira, ondo ulertzen ez den gai bati buruzko informazio baliotsua eskainiz.

Azterketek aurkitu dute gizakiak egindako urmaelen isuriak eta karbono-biltegiratzeak gehitzen direnean, urmaelak berotegi-efektuko gasen igorle garbiak izan daitezkeela. Aurreko kalkuluen arabera, putzuek, 5 hektarea edo gutxiagoko ur-masa gisa definitzen direnek, metano-isurien % 5 eragin dezaketela. Hala ere, urmael askotan neurketa zehatzik egin gabe, portzentaje hori zenbateko estimatuaren erditik bikoitzara izan daiteke. Horrez gain, urmaeletan karbonoaren ehorzketa-tasen estimazio mugatuak daude.

Ikertzaileek egindako ikerketa bat bereziki hautatutako 22 urmaeletan bahitutako karbono kantitatean zentratu zen. Ikertzaileek iraganeko kudeaketa-jarduerak aztertu zituzten eta urmaeletako sedimentuen lodiera eta karbono-edukia neurtu zuten. Urmaeletako karbono-horbiketa-tasak ur-landareak, arrainak eta mantenugai-mailak bezalako faktoreek eragina zutela ikusi zuten. Azterketak agerian utzi du bai naturalak bai gizakiak egindako urmaelek karbono-kopuru handia bahitzen dutela mundu osoan, eta horrek esan nahi du urmaeletan karbono bahiketa gutxiesten dela.

Bigarren ikerketak Cornell Experimental Ponds espezifikoetako berotegi-efektuko gasen sasoiko isuriak aztertu zituen. Metanoa, berotegi-efektuko gas indartsua, isuritako gas gehiena izan zen. Azterlanak laginketa maiz egitearen garrantzia ere nabarmendu du urmaeletako berotegi-efektuko gasen isurketak zehaztasunez kontabilizatzeko.

Oro har, ikerketa hauek iradokitzen dute putzuek zeresana dutela berotegi-efektuko gasen isurpenean eta karbono-biltegiratzean. Gaur egun putzuak metanoa isurtzearen ondorioz berotegi-efektuko gasen igorle garbiak izan daitezkeen arren, metano-isuriak murriztuz putzu garbi bihurtzeko aukera dago. Aurkikuntzak putzuetako metano isuriak murrizteko burbuilagailuak edo urpeko zirkulagailuak erabiltzea ere proposatzen du.

Berotegi-efektuko gasen isurietan urmaelek duten papera ikertzea eta ulertzea funtsezkoak dira klimaren eredu eta iragarpen zehatzetarako.

