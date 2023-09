Eraztun Polar Galaxien Aurkikuntzak Egitura Galaksikoei argia ematen die

By

Galaxiak hainbat forma dituzte, eta haien ulermenak eboluzionatu egin du gure behaketak espektro bisualetik haratago zabaltzen ditugun heinean. Eraztun-galaxia polarrak (PRG) galaxia-mota berezi bat dira, eta galaxia-planoarekiko perpendikularki okertuta dagoen gasez eta izarrez osatutako kanpoko eraztun bat da. Eraztun hauek, sarritan hidrogeno gas difusuz osatuak, normalean irrati-uhin-luzeretan soilik ikusten dira.

Eraztun-galaxia polarrak 1978an aurkitu ziren arren, egitura galaktiko horien eraketa-prozesuak misterio bat izaten jarraitzen du. Teoria batek iradokitzen du eraztunak talka galaktikoen ondorio direla, non talka egiten duten galaxien hidrogeno gasa lerrokadura polar batean botatzen den. Ondorioz, eraztun-galaxia polarrak arraroak zirela uste zen. Hala ere, WALLABY proiektuaren baitan egindako galaxiei buruzko azken inkesta batek adierazten du PRGak uste baino ohikoagoak izan daitezkeela.

WALLABY proiektuak, Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY izenarekin, Hego Hemisferioko zeruan hidrogeno neutroaren bereizmen handiko mapa bat sortzea du helburu. Galaxien inguruko gas intergalaktikoa eta hidrogenoa mapatuz, inkestak objektu kosmiko horien egiturei buruzko informazio baliotsua eskaintzen du. Inkestaren hasierako fasean, 600 galaxia inguru kartografiatu ziren, eta bi eraztun galaxia polar identifikatu ziren.

Aurkikuntza hauetan oinarrituta, WALLABYn aztertutako galaxien % 1-% 3k eraztun-egitura polarrak erakutsiko dituela kalkulatzen da. Inkesta amaitutakoan, baliteke ehunka eraztun galaxia polar aurkitzea, formazio galaktiko enigmatiko hauen ezagutza nabarmen handituz. Gainera, proiektu honen bidez bildutako datu ugariak astronomoei galaxia berezi hauek nola sortzen eta eboluzionatzen duten sakonago ezagutzeko aukera emango die. Gai ilunaren eta galaxien arteko elkarrekintzari buruzko informazio baliotsua ere eman dezake.

Orokorrean, galaxien eraztun polarraren aurkikuntzak eta martxan dagoen WALLABY proiektuak bide itxaropentsua eskaintzen du galaxien barruan ezkutuko egiturak arakatzeko eta unibertsoaren misterioak argitzeko.

definizioak:

– Eraztun-galaxia polarrak (PRG): Galaxia espiralak edo eliptikoak, gasez eta izarrez osatutako kanpo-eraztun bat dutenak, plano galaktikoarekiko gutxi gorabehera perpendikularki okertuta.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, Hego Hemisferioko zeruan hidrogeno neutroaren bereizmen handiko mapa bat sortzea helburu duen proiektua.

Sources:

– Deg, N., et al. "WALLABY inkesta pilotua: NGC 4632 eta NGC 6156 eraztun-galaxia potentzialak". Royal Astronomical Society of the Monthly Notices 525.3 (2023): 4663-4684.