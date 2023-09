Inoiz bildutako asteroide lagin handiena Lurrera itzuli da

NASA’s seven-year space voyage reached an exciting conclusion as a capsule carrying the largest asteroid sample landed in the deserts of Utah. Scientists have high hopes for this sample, as it is expected to provide valuable insights into the formation of our solar system and the conditions that made Earth habitable.

Bidaiak 6.21 milioi kilometroko distantzia ikaragarria egin zuen, eta Estatu Batuek mota honetako laginak itzultzeko lehen misioa izan zen. Bill Nelson NASAko buruak bere ilusioa adierazi zuen misioarekin, eta adierazi zuen asteroidearen hautsak zientzialariei gure eguzki-sistemaren hastapenei begirada aparta emango diela.

The OSIRIS-REx probe collected the asteroid sample after landing on the surface of Bennu, four years after its launch in 2016. NASA estimates that the sample contains approximately 250 grams (9 ounces) of dust from the rocky surface of the asteroid. The sample was stored in a capsule that was released from the probe at an altitude of over 107,826 kilometers.

Misioaren zatirik zailena kapsulak Lurraren atmosferatik jaitsi izana izan zen. Suzko igarobidean, kapsula 2,760 gradu Celsius (5,000 gradu Fahrenheit) tenperaturara iritsi zen. Hala ere, NASAk arrakastaz diseinatu zuen lurreratzea 8:52an Utahko proba eta entrenamendu eremuan.

Mugarri honek lorpen esanguratsu bat suposatzen du espazioaren esplorazioan, aurrekaririk gabeko asteroide lagin honen bilketak gure eguzki-sistemaren jatorriaren ulermenean sakontzeko ahalmena baitu. Lagin honen azterketak, zalantzarik gabe, misterio berriak desblokeatuko ditu eta unibertsoaren ezagutza zabalagoan lagunduko du.

Sources:

- NASA (ez da URLrik ematen)

– X Twitter (no URL provided)