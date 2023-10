Ikertzaileek argia manipulatzen dute grabitatearen efektuak imitatzeko, 6G komunikaziorako aukerak irekiz

Physical Review A aldizkarian argitaratu berri den ikerketa batek agerian utzi du ikertzaile talde batek argiaren portaera manipulatzeko gai izan zela grabitatearen ondorioak errepikatzen dituen moduan. Tohoku Unibertsitateko Kyoko Kitamura irakasleak zuzenduta, ikertzaileek kristal fotonikoetako sarearen distortsioak pseudograbitate efektuak sor ditzakeen aztertu zuten. Kristal fotonikoak argia kontrolatu eta manipulatu dezaketen materialak dira, material ezberdinen aldizkako antolaketa baten bidez.

Kristal fotonikoetan sarearen distortsioa sartuz, ikertzaileek tarte erregularra eten zuten eta kristalaren barruan izpi kurbatu baten ibilbidea sortu zuten, zulo beltzak bezalako zeruko gorputz masiboetatik gertu dagoen argiaren bidearen antza. Silizio distortsionatutako kristal fotonikoak eta terahertz uhinak erabiliz, taldeak arrakastaz frogatu zuen uhin horien desbideratzea.

Ikerketa honen ondorioak zabalak dira, optikan, materialen zientzian eta 6G komunikazioen garapenean eragin nabarmenak dituena. Argia grabitatearen antzera manipulatzeko gaitasunak telekomunikazioetan aplikazio aurreratuetarako aukerak zabaltzen ditu. Grabitazio-efektuak aprobetxatuz, kristal fotonikoek grabitoien fisikaren alorrean aurrerapenetarako bidea ireki dezakete.

Ikerketa honek kristal fotonikoek argia okertzeko eta bere portaera kontrolatzeko duten potentziala erakusten du, zientzialariei tresna berri bat emanez argiaren manipulazioa hainbat esparrutan aztertzeko. Aurkikuntzak teknologia berritzaileen garapenean grabitatearen ondorioak ulertzearen eta errepikatzearen garrantzia azpimarratzen dute. Ikerketa honek argiaren manipulazioari buruzko gure ezagutza zabaltzeaz gain, ondorio handiak ditu oinarrizko fisikan.

- Kanji Nanjyo et al, "Deflection of electromagnetic waves by pseudogravity in distorted photonic crystals", Physical Review A (2023). DOI: 10.1103/PhysRevA.108.033522

– Tohoku Unibertsitatea