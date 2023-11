Besteak beren ekintzen bidez ulertzea: giza ezagutzaren funtsezko alderdi bat AI-rako ondorioak dituena

By

Norbaiten ekintzak behatzen ditugunean, gure adimenak azkar lan egiten du bere asmoak deszifratzeko. Johns Hopkins Unibertsitateko pertzepzio-ikertzaileek egindako ikerketek argitu dute jendeak nola uler dezaketen besteek ikasten saiatzen ari direna beren ekintzak ikusita. Proceedings of the National Academy of Sciences aldizkarian argitaratutako ikerketa aitzindari honek giza kognizioaren sarritan ahazten den alderdi bat agerian utzi du, adimen artifizialaren (AI) sistemen garapenean ondorio nabarmenak dituena.

Ekintza pragmatikoak aintzat hartzea ez bezala, hau da, norbaiten berehalako ekintzak iragartzea dakar, azterketa "ekintza epistemikoetan" zentratu zen. Ekintza hauek norbait informazioa biltzen edo inguruari buruz ikasten saiatzen ari denean egiten dira. Aurreko ikerketek erakutsi duten arren, jendeak ekintza pragmatikoak zehaztasunez identifikatu ditzakeela, ezer gutxi ezagutzen zen ekintza epistemikoak nola hautematen eta ulertzen ditugun.

500 parte-hartzailek parte hartu zuten esperimentu batzuetan, ikertzaileek pertsonei kaxak astintzen dituztenen bideoak ikusteko eskatu zieten. Parte-hartzaileek astinduaren helburuak antzeman ahal izan zituzten —kutxa barruan dagoen objektu kopurua zehaztea edo objektuen forma egiaztatzeko— segundo gutxiren buruan. Bere ekintzen bidez beste pertsona baten asmoak hautemateko gaitasun hori intuitiboa eta nabarmena da, gure adimenak ahaleginik gabe egiten dituen prozesu kognitibo konplexuak nabarmentzen ditu.

Aurkikuntza hauek inplikazio zabalagoak dituzte AI garapenaren arloan. Gizakiak ekintzen bidez beste pertsona baten helburuak nola ondorioztatzen dituen ulertuz, ikertzaileek gizakien portaera elkarreragiteko eta ulertzeko hobeto hornituta dauden AI sistemak diseina ditzakete. Adibidez, AI bidezko robot laguntzaile batek bezero baten ekintzak aztertu eta zer bilatzen ari den aurreikus dezake, zerbitzu pertsonalizatuagoa eta eraginkorragoa eskainiz.

Etorkizuneko ikerketetan, Johns Hopkins taldeak intentzio epistemikoaren eta intentzio pragmatikoaren arteko bereizketa ikertzeko asmoa du. Era berean, behaketa trebetasun horiek giza garapenean noiz sortzen diren aztertzea eta eredu konputazionalak eraiki daitezkeen ekintza fisikoen eta asmo epistemikoaren arteko erlazioa gehiago argitzeko ere interesatzen zaie.

Ikerketa honek giza ezagutzaren ulermenari buruzko ikuspegi baliotsuak emateaz gain, AI teknologiari aukera berriak irekitzen dizkio giza ekintzak eta asmoak modu eraginkorrean interpretatzeko. Ezagutza hori aprobetxatuz, etorkizuneko AI sistemak ikusgarriagoak eta trebeagoak izan daitezke gizakien beharrak eta nahiak ulertzeko eta erantzuteko.

Maiz egiten diren galderak

G: Zer dira ekintza pragmatikoak eta ekintza epistemikoak?

Ekintza pragmatikoak gizabanakoaren berehalako ekintzak iragartzea dakarten ekintzak dira, eta ekintza epistemikoak, berriz, norbait bere inguruneari buruzko informazioa biltzen edo zerbait ikasten saiatzen ari denean egiten dira.

G: Nola egin zituzten ikertzaileek esperimentuak?

Ikertzaileek 500 parte-hartzaileri norbaitek kutxa bat astintzen duten bideoak ikusteko eskatu zieten. Parte-hartzaileek astindua kutxa barruan dagoen objektu kopurua edo objektuen forma irudikatzen saiatzen ari zen zehaztu ahal izan zuten.

G: Zeintzuk dira ikerketa honek AIrako dituen ondorioak?

Gizakiak ekintzen bidez besteen asmoak nola hautematen eta ondorioztatzen dituen ulertuz, AI sistemak diseina daitezke gizakien portaera hobeto ulertzeko eta harekin elkarreragiteko. Esate baterako, robot-laguntzaile batek bezeroak zer bilatzen duen zehatz-mehatz iragar lezake bere ekintzen arabera.