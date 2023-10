Erreaktore nuklear aurreratuen gatz urtuetan elektroien portaera ulertzea

By

Energia Saileko Oak Ridge Laborategi Nazionaleko eta Iowako Unibertsitateko ikertzaileek aurrerapen handiak egin dituzte elektroiak erreaktore nuklear aurreratuetako gatz urtuekin nola elkarreragiten duten ulertzeko. Zink kloruro urtutako gatzetan gehiegizko elektroi bat sartzea konputazionalki simulatuz, zientzialariek elektroiak har ditzakeen hiru egoera identifikatu ahal izan zituzten.

Lehenengo eszenatokian, elektroia bi zink ioi dituen erradikal molekular baten parte bihurtzen da. Bigarren eszenatokian, elektroia zink ioi bakar batean kokatzen da. Hirugarren eszenatokian, elektroia deslokalizatu eta hedatu egiten da gatz ioi anitzetan. Aurkikuntza hauek funtsezkoak dira erradiazioak gatz elikatzen diren erreaktoreen errendimenduan izango duen eragina aurreikusteko.

Gatz urtutako erreaktoreak etorkizuneko zentral nuklearren diseinu potentzial gisa hartzen ari dira. Horregatik, oso garrantzitsua da urtutako gatzek erradiazio handien aurrean nola erreakzionatzen duten ulertzea. Ikertzaileek gatz urtua osatzen duten ioiekin kontaktuan dagoen elektroi baten portaera argitzea zuten helburu.

Azterketak galdera guztiei erantzuten ez dion arren, elektroien eta gatz urtuen arteko elkarrekintzari buruzko ikerketa gehiagorako abiapuntu erabakigarria eskaintzen du. Ikertzaileen ustez, gainera, elektroiek sortutako hiru espezie identifikatuek epe laburrean erreakzionatu dezakete epe luzeagoetan konplexuagoak sortzeko.

Ikerketak, "Temperatura altuko gatz urtuak erreaktiboak al dira gehiegizko elektroiekin? Case of ZnCl2”, The Journal of Physical Chemistry B aldizkarian argitaratu zen. ACS Editors' Choice aukeratu zen, interes publiko zabalerako duen potentziala adieraziz.

Ikerketa hau Brookhaven National Laboratory-k zuzendutako DOE-ren Gatz Urtuak Muturreko Inguruneetan Energia Mugako Ikerketa Zentroaren (MSEE EFRC) barruan egin zen. Ikerketa taldeak beste gatz-sistemetan erradiazioen ondorioak ikertzen jarraitzeko asmoa du. Haien ikerketa konputazionala DOE erabiltzaileen instalazioetan egin zen, besteak beste, Oak Ridge National Laboratory-ko Compute and Data Environment for Science-n eta National Energy Research Scientific Computing Centre-n Lawrence Berkeley National Laboratory-n.

Gatz urtuetan elektroien portaera ulertzea funtsezkoa da gatz urtutako erreaktoreen aurrerapenerako. Etorkizuneko energia nuklearra sortzeko aukera itxaropentsutzat jotzen diren erreaktore horien segurtasuna eta eraginkortasuna bermatzen laguntzen du.

