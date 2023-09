Pink Diamond Discovery-k eraketa-prozesuari buruzko ikuspegiak eskaintzen ditu

Mendebaldeko Australiako Argyle diamante gordailua aztertzen ari diren ikertzaileek diamante arrosaren eta beste kolore-barietate batzuen sorrerari buruzko ikuspegi berriak lortu dituzte, Nature Communications aldizkarian argitaratutako ikerketa baten arabera. Argyle meategia, munduko diamante arrosen %90a izan dena, itxita dago orain, harribitxi hauek are arraroagoak eta baliotsuagoak izateko. Kalitate goreneko diamante arrosa leunduek dozenaka milioi dolarreko prezioak lor ditzakete.

Diamante arrosak eratzeko beharrezkoak diren baldintza geologikoak ulertzean zentratu zen ikerketa. Argyle meategiko laginak aztertuta, zientzialariek harribitxi arraro hauek garatzeko behar diren baldintza zehatzak identifikatu ahal izan dituzte. Ezagutza horrek beste eremu batzuetan diamante arrosaren gordailu berriak aurkitzea ekar dezake.

Diamante arrosak muturreko presiopean eta tenperatura altupean sortzen dira Lurraren mantuaren barnean. Karbono hutsez osatuta daude, diamante zuriak bezala, baina kolore berezia argi berdea xurgatzen duen egitura atomiko arraro baten presentziatik dator. Diamante arrosak kolorea nola hartzen duen jakiteko prozesu zehatza oraindik misterio bat da, baina azken ikerketa honek zientzialariak enigma argitzera hurbiltzen ditu.

Argyle meategia, bere diamante arrosaren erreserba zabalekin, harribitxi baliotsu horien iturri esanguratsua izan da hainbat hamarkadatan. 2020ko azaroan itxi izanak diamanteen industriaren aro baten amaiera eman zuen, lehendik zeuden diamante arrosen desiragarritasuna eta balioa areagotuz.

Ikerketak diamante arrosaren eraketa-prozesuari buruzko ikuspegi garrantzitsuak eskaintzen dituen arren, ikerketa gehiago behar dira horiek sortzeko beharrezkoak diren baldintzak guztiz ulertzeko. Hala ere, aurkikuntza honek itxaropen berria dakar etorkizunean munduko beste leku batzuetan diamante arrosaren gordailuak aurkitzeko.

