Ikerketa berriek itsas bakterioek ozeanora itzultzean flageloak eta beste ezaugarri batzuk galdu zituzten

AEBetako Energy Joint Genome Institute-k, Las Vegaseko Nevadako Unibertsitateko ikertzaileekin elkarlanean, egindako azken ikerketa batek Chloroflexota filumeko bakterioei buruzko aurkikuntza harrigarriak aurkitu ditu. Kutsatzaileak apurtzeko eta karbonoa birziklatzeko duten gaitasunagatik ezagunak diren bakterio hauek iturri termaletan flageloak zeudela aurkitu zuten, baina ezaugarri hori galdu zuten itsas inguruneetan bizitzeko eboluzionatu zutenean duela ehunka milioi urte.

Ikertzaileek Dehalococcoidia izeneko Chloroflexota barneko klase batean zentratu ziren, pestizidetan eta hozgarrietan aurkitzen diren produktu kimiko kaltegarriak degradatzeko gaitasuna dutenak. Genomaren eta sekuentziazio metagenomikoaren bidez, iturri beroetan bizi diren Dehalococcoidia flageloak zeudela aurkitu zuten, Chloroflexotan aurretik ezagutzen ez zen ezaugarri bat. Aitzitik, ozeanoetan bizi diren haien parekoek flagelorik ez zuten, eta iradokitzen dute egitura horiek itsas inguruneetara eboluzio-egokitzapenean galdu zirela.

Ikerketak beste ezaugarri harrigarri batzuk ere agerian utzi zituen Dehalococcoidia udaberri beroan. Ezaugarri horietako batzuk desagertu ziren ozeanoan bizitzeko eboluzionatu zuten bakterioetan, eta beste ezaugarri batzuen aztarnak geratzen ziren bitartean. Adibidez, Dehalococcoidia udaberri beroak zein ozeanoetan bizi diren zelulen hormen galera eta landare-konposatuak jatearekin erlazionatutako geneen bilakaera-eredu konplexua erakutsi zuten. Horrek iradokitzen du bakterio hauek beren komunitateko beste mikroorganismo batzuekin lankidetzan oinarritzen direla landare-materiala hausteko.

Gainera, ikertzaileek aurkitu zuten Dehalococcoidia udaberri beroak landare-hormonak sintetizatzeko edo degradatzeko entzimak zituela, eta horrek adierazten du lur-eremuko kideek landareen hazkuntza manipulatzeko gaitasuna izan dezaketela.

Chloroflexota bakterioen eboluzioaren historia eta ezaugarri bereziak ulertzeak ondorio garrantzitsuak izan ditzake mikroorganismoak ingeniaritzarako bioerregaien ekoizpena bezalako aplikazioetarako. Haien gaitasun metaboliko anitzak aprobetxatuz, zientzialariek prozesu jasangarriagoak eta eraginkorragoak garatu ahal izango dituzte hainbat industriatan.

Bakterio horiei buruzko azterketa gehiago egin ahal izango dira bioerregaien ekoizpenean eta beste aplikazio jasangarri batzuetan mikrobio-prozesuen erabilera potentziala argitzeko.

