Brasilgo fosil berriek silesaurido enigmatikoen gainean argitzen dute

Rio Grande do Sul-en, Brasilgo hegoaldeko estatuan, fosilen aurkikuntza berri batek konplexutasun-geruza berri bat gehitu dio silesauridoen azterketari, Triasiko garaian bizi izan ziren dinosauro-talde bati. Fosil hauek intriga piztu dute ikertzaileen artean, silesauridoen historia ebolutiboari eta dinosauroekin duten harremanari buruzko informazio baliotsua eskaintzen baitute.

2014an aurkitutako fosilen multzoa, Santa Maria Formazioan Waldsanga izeneko aztarnategian, hainbat indibiduoren hezurrez osatuta dago. Hezur guztiak espezie berekoak diren ala ez zehaztea zaila den arren, frogak iradokitzen du hala direla. Aurkikuntza hau esanguratsua da, Triasiko garaian eremuan bizi ziren animalien ezagutzari gehitzen zaiolako.

UFSM 11579 etiketatua den multzoa Brasilgo silesauridoen laugarren aurkikuntza da eta Karniar aroko bigarrena. Fosil hauek Santa Mariako Unibertsitate Federaleko Estratigrafia eta Paleobiologia Laborategian daude. Fosilak aztertu zituzten ikertzaileek haien ezaugarriak silesauridoen zuhaitz filogenetikoekin alderatu zituzten eta silesauridoen leinuaren parte direla ondorioztatu zuten, nahiz eta espezie berririk ez adierazten.

Silesauridoak laupedoak ziren gehienbat eta tamaina batetik hiru metro arteko luzera zuten. Atzeko hanka luzeak eta aurreko hanka lirainak zituzten. Fosilak Hego Amerikan, Ipar Amerikan, Afrikan eta Europan aurkitu dira, Triasiko garaian izan zuten hedapen zabalaren frogak.

Aparteko ikerketa batean, ikertzaileek silesauridoen hortz anatomian zentratu ziren dinosauroekin duten harreman ebolutiboari buruzko informazio gehiago lortzeko. Haien analisiak agerian utzi zuen aztertutako espeziean hortz eranskinak eta inplantazioak, UFSM 11579 barne, dinosauroen eta krokodiloen antza zuela. Aurkikuntza honek iradokitzen du silesauridoek hortz fusionatuen antzinako egoeraren eta hortzak lotailuek masailezurra ainguratzen dituzten baldintza eratorrien arteko tarteko etapa bat izan dezaketela.

Hortz-inplantazioari buruzko aurkikuntzek ez dituzte silesauridoak beste dinosauriformeetatik behin betiko bereizten, baina froga sinesgarriak ematen dituzte silesauridoak dinosauroekin lotura estua dutela. Talde honen eboluzioaren historiaren ulermenean aurrera egiteko, ikertzaileek bildumetako fosilen azterketa sakona egiten duten azterketa filogenetiko zehatzen garrantzia azpimarratzen dute.

Iturria: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

ohiko galderak

Zer dira silesauridoak?

Silesauridoak Triasiko garaian egon ziren dinosauro talde bat dira. Dinosauroen ahaide hurbilekotzat hartzen dira eta paper erabakigarria izan zuten dinosauroen eboluzio hasieran.

Non aurkitu ziren silesauridoen fosil berriak?

Silesauridoen fosil berriak Rio Grande do Sulen aurkitu ziren, Brasilgo hegoaldeko estatuan, Santa Maria Formazioan Waldsanga izeneko gune batean. Gune hau fosilen aurkikuntza aberatsengatik da ezaguna.

Zer da esanguratsua fosilen multzo berritik?

Fosilen multzo berriak silesauridoen eboluzioaren historiari buruzko informazio baliotsua eskaintzen du. Fosilik adierazten duten espezie zehatza zehaztea zaila den arren, ebidentziak iradokitzen du silesauridoen leinukoak direla.

Nola laguntzen dute aurkikuntza berriek silesauridoen ulermenean?

Silesauridoen hortz anatomiaren azterketak dinosauroen eta krokodiloen antzekotasunak agerian utzi ditu. Horrek iradokitzen du silesauridoek hortz-inplantearen bilakaeran tarteko etapa bat izan dezaketela. Aurkikuntza hauek silesauridoak dinosauroekin lotura estua dutelako ideia onartzen dute.

Zein da silesauridoak aztertzeko hurrengo urratsa?

Ikertzaileek fosilen azterketa integrala dakarten azterketa filogenetiko zehatzen beharra azpimarratzen dute. Bildumak aztertuz eta talde bateko fosil guztiak aztertuz, ikertzaileek talde barruan edo beste talde batzuekiko ahaidetasuna adierazten duten ezaugarriak identifikatu ditzakete. Ikerketa zorrotz hau ezinbestekoa da silesauridoen bilakaeraren ulermenean aurrera egiteko.

Non aurki dezaket ikerketari buruzko informazio gehiago?

Ikerketari buruzko informazio gehiago "Anatomy and phylogenetic affinities of a new silesaurid assemblage from the Carnian beds of south Brazil" artikuluan aurki daiteke Journal of Vertebrate Paleontology aldizkarian.