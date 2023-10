Karbono beltzaren irudikapena hobetzeko eredu berri bat klima-eredu globaletan

Ikertzaileek gaur egungo klima-eredu globaletan (GCM) karbono beltzaren (BC) irudikapenean dauden gabeziak identifikatu dituzte, aerosol atmosferikoen osagai nagusi bat. Chen et al-en azken ikerketa batek. bere erradiazio-efektuetan eragiten duten BCren propietate mikrofisiko eta optikoak aztertzen ditu, eta gabezia horiei aurre egiteko aerosol eredu optiko hobetua proposatzen du.

BC ezaguna da argia xurgatzeko gaitasun handiagatik eta klimaren berokuntzari egindako ekarpenagatik. Hala ere, aerosolen xurgapen-eraginkortasuna eta berotze globalaren efektuak GCMetan gehiegi estimatzen direla aurkitu da, BC-ren nahaste-egoera konplexuen irudikapen desegokia dela eta.

Chen et al. partikulen tamainaren banaketaren eta nahasketa-egoeraren iturri anitzeko behaketak aztertu zituen, bere efektu erradiatiboak nabarmen eragiten duten BC propietate nagusiak identifikatzeko. Ondoren, behaketetan oinarrituta propietate horiek hobeto kontatzen dituen aerosol eredu optiko hobetua garatu zuten. Eredu hobetu hau gero GCM batean inplementatu zen.

Ikertzaileek eredu berriaren errendimendua ebaluatu zuten eremuko behaketak erabiliz. Emaitzek erakutsi zuten hobetutako irudikapenetatik aurreikusitako BC xurgapena hurbilago zegoela BC behaketa globalekin. Hau BC-rekin erlazionatutako propietate mikrofisiko eta nahasteen iragarpen zehatzagoari egotzi zitzaion.

Gainera, ikertzaileek aurkitu zuten BC-ren irudikapen hobeak bere indartze erradiatiboa eta klima-efektuak ehuneko 24 arte murriztea ekarri zuela. Honek GCM-etan BC zehaztasunez irudikatzearen garrantzia nabarmentzen du klima-proiekzioak fidagarriagoak izateko.

Ikerketa hau, "Aerosol optical module with observation-constrained black carbon properties for global climate models" izenekoa, Journal of Advances in Modeling Earth Systems aldizkarian argitaratu zen.

Bukatzeko, Chen et al. BC GCM-etan irudikatzeko eredu hobetua garatu dute, BCren propietate mikrofisiko eta optikoen gabeziei aurre eginez. Emaitzek frogatzen dute irudikapen hobe honek mundu mailako behaketekin adostasun hobea lortzen duela eta BCren klima efektuak murrizten dituela. Ikerketa honek BCk klima-aldaketan duen papera ulertzen laguntzen du eta klima-proiekzioak hobetzeko tresna baliotsua eskaintzen du.

Sources:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., etab. (2023). Aerosol modulu optikoa behaketan mugatutako karbono beltzaren propietateak klima-eredu globaletarako. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.