NASAren Europa Clipper Space Probe: lurtarrak gonbidatzen ditu bere arrastoa espazioan uzteko

NASA Jupiterren ilargira, Europara, misio berezi bati ekiteko prestatzen ari da Europa Clipper espazio-zundarekin. Asmo handiko ahalegin honek ilargiak bizitzarako izan dezakeen bizigarritasuna arakatzea eta ikertzea du helburu. Zirraragarriki, NASAk mundu osoko pertsonei bidaia historiko honetan parte hartzeko aukera eskaintzen die, euren izenak espazio-ontzian eramango den mikrotxip batean grabatuta.

Bere historian zehar, NASAk maiz hartu du publikoa euren izenak espaziora bidaltzeko gonbidapenak luzatuz. Tradizio honek, laguntza publikoa lantzera zuzenduta, lurtarren eta unibertsoko mirarien arteko lotura sentimendu handia sustatu du. Rover-ak izendatzetik eskuz idatzitako sinadurak garraiatu arte, NASAk etengabe aurkitu ditu sormenezko moduak jendea beren zeruko bilaketetan parte hartzeko.

Europa Clipper-en kasuan, NASAk norbanakoak gonbidatzen ditu zundarekin batera joango den mikrotxipan euren izenak gehitzera. Espazio-ontzia Europara hurbildu ahala, ilargi honen misterioetan murgilduko da, bere gainazalean ezkutuko ozeano baten zantzuak zorrotz bilatuz. Gainera, misioak etorkizuneko esplorazio-misio baterako lurreratzeko gune potentzial bat identifikatu nahi du.

Orain arte, dagoeneko 840,000 izen baino gehiago aurkeztu dira Europa Clipperren mikrotxipan sartzeko, espazioaren esplorazio publikoaren aparteko interesaren erakusgarri. Gainera, espazio-ontziak Ada Limon poeta saridun estatubatuarraren "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" izeneko poema bat eramango du, gure jatorri likidoaren izaera enigmatikoari omenaldia eginez.

Europa Clipper-a abian jartzea datorren urteko urrian aurreikusita dago, Martetik eta Lurretik Jupiterrera iritsi aurretik egingo duen bidaiari hasiera emango diona. Zundak hainbat urte eman nahi ditu Europa behatzen, Jupiterri begira dagoena zein urruneko aldeak aztertzen. Azken finean, Europa Clipper-en misioa Ganimedesen aurkako istripu izugarri batekin amaituko da, Jupiterren beste ilargietako bat.

Ahalegin honek NASAk unibertsoarekiko konpromiso publikoa eta jakin-mina sustatzeko duen konpromisoaren lekuko gisa balio du. Jendeari Europa Clipper-en arrastoa uzteko aukera emanez, NASAk bestela espazio-zunda bakarti bat izango zena gizakiaren esplorazioaren espiritu kolektiboa irudikatzen duen ontzi kosmiko batean bihurtzen ari da.

Maiz egiten diren galderak

1. Nola parte hartu dezaket misio honetan?

Parte hartzeko, besterik gabe, bisitatu europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ eta gehitu zure izena espazio-ontziaren mikrotxipan abenduaren 31 baino lehen.

2. Mugarik al dago aurkeztu daitezkeen izen-kopuruan?

Ez, ez dago mugarik. NASAk ongi etorria ematen dio ahalik eta izen gehien mikrotxipan sartzea.

3. Nire izena bidali ondoren baieztapenik jasoko al dut?

NASAk baieztapen indibidualak ematen ez dituen arren, ziur egon zure izena mikrotxipan sartuko dela.

4. Noiz iritsiko da Europa Clipper-a Europara?

Dena ondo badoa, espazio-ontzia Jupiterren orbitan sartuko da gutxi gorabehera bost urte barru, abiarazte datatik hasita.

5. Zer gertatuko da Europa Clipper-ekin bere eginkizuna amaitu ondoren?

Espazio-ontzia Ganimedesen aurka talka egitea aurreikusten da, Jupiterren beste ilargietako bat.