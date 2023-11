NASAk pertsona guztiak gonbidatzen ditu Jupiterren Ilargiaren Europara bere izena bidaltzera

By

NASAk aukera paregabea eskaintzen die espazio zaleei euren izenak Europa Clipper espazio-zundan egongo den mikrotxip batean grabatzeko. Espazio-ontzia Jupiterren inguruan orbitan sartuko da datozen bost urteetan, eta helburu nagusia Europa esploratzea da, gas erraldoiaren ilargi interesgarrietako bat, bizigarritasun zantzuen bila. Zientzialariek uste dute Europak ozeano bat eduki dezakeela bere kanpoko geruzaren azpian.

Ekimen hau eleberria dirudien arren, NASAk aspaldiko tradizioa du publikoa erakartzeko eta espazio-misio ezberdinetan parte-hartze aktiboa gonbidatzeko. 1995ean, Marteko lehen errobiari, Sojourner, 19 urteko neska batek egindako iradokizunari jarraituz, XIX. Beste adibide bat Cassini-Huygens zundan Saturnora bidalitako milaka sinadura daraman mini-DVD bat da.

Europa Clipper misioak Europan etorkizuneko misioetarako lurreratzeko guneak identifikatu nahi ditu. Bi urte emango ditu Jupiterren alde dagoen aldea miatzen eta beste bi urte gas erraldoiari begira dagoen aldean. Eginkizuna amaitzean, espazio-ontziak Ganimedesekin talka egingo du nahita, Jupiterren beste ilargietako batekin.

Orain arte, dagoeneko 840,000 izen baino gehiago aurkeztu dira mikrotxipan sartzeko, eta norbanakoek oraindik ere aukera dute izenak gehitzeko abenduaren 31ko epemuga arte. Parte hartzeko, interesa duten pertsonek NASAren webgunea bisita dezakete europa.nasa.gov helbidean eta izena eman. Horrez gain, Europa Clipper-ek "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" izeneko poema berezi bat ere eramango du Ada Limon AEBetako poeta saridunak idatzia.

Izenak espaziora bidaltzeak gizateriaren jakin-min etezina eta gure jaioterriko planetaren mugetatik haratago esploratzeko dugun nahia sinbolizatzen du. Europa Clipper-ek bere bidaia epikoari ekiten dion bitartean, milaka pertsonaren ametsak eta ametsak eramango ditu, guztiak kosmos zabalean arrastoa uzteko irrikaz.

Galdera arruntak (FAQ)

1. Norbaitek parte hartu al dezake ekimen honetan?

Erabat! Ekimen hau edonorentzat dago zabalik, edonork bere izena Jupiterren Europa ilargira bidali ahal izateko.

2. Noiz da izenak aurkezteko epea?

Izenak aurkezteko epea abenduaren 31n amaituko da.

3. Zein beste gauza eramango ditu Europa Clipper-ek?

Izenez gain, Ada Limon poeta saridun estatubatuarrak idatzitako "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" izeneko poema ere eramango du espazio-ontziak.

4. Zein da Europa Clipper misioaren helburua?

Europa Clipper misioaren helburu nagusia Europa arakatzea eta bizigarritasun zantzuak bilatzea da, baita etorkizuneko ilargirako misioetarako lurreratzeko gune bat identifikatzea ere.

5. Zenbat izen bildu dira orain arte?

Dagoeneko 840,000 izen baino gehiago bildu dira Europa Clipper misiorako.