NASAko kapsulak inoizko asteroide lagin handiena ematen dio Lurrera

Asteroide batetik inoiz bildu den lur-lagin handiena daraman NASAko kapsula espazial batek arrakastaz egin du bidea Lurraren atmosferan zehar eta AEBetako basamortu batean ukitu du. Kapsula, OSIRIS-REx espazio-ontzi robotikotik askatuta, Salt Lake City-tik (Utah) mendebaldean lurreratzeko eremu izendatuta lurreratu zen. Horrek NASA eta Arizonako Unibertsitatearen arteko sei urteko misio bateratua amaitu da.

The celestial specimen was collected from the asteroid Bennu, which is believed to be 4.5 billion years old. The asteroid is described as an ancient, 510-meter-wide object located between Earth and Mars. The sample is anticipated to be a mixture of rocks and dust particles, rich in carbon and some of the earliest solid particles to form in our solar system. It may even contain exotic specs and grains that predate our Sun.

The significance of this mission lies in the size of the asteroid sample collected. While other missions have returned asteroid samples in the past, this sample is comparatively substantial. Scientists estimate that the capsule holds at least 250 grams of rubble, but the exact amount will be determined once the container is opened. This mission builds upon the success of Japan’s JAXA missions, which paved the way for NASA’s OSIRIS-REx mission.

Australia laginen analisian parte hartzen du, hainbat unibertsitatetako adituak ikerketan elkarlanean aritzen direlarik. Curtin Unibertsitateko Lurraren eta Planetar Zientzien Eskolako Nick Timms irakasle elkartua da asteroide lagina aztertzen ari diren zientzialarietako bat. Haien helburua Bennu-n gordetako molekula eta konposatu organikoak, Bennu bezalako asteroideen eraketa eta iraunkortasuna eta asteroide horietan ura bezalako baliabideen presentzia ulertzea da.

NASAk Lurra bezalako planeta harritsuen jatorriari eta garapenari buruzko arrasto baliotsuak aurkitzea espero du Bennu bezalako asteroideen azterketaren bidez. Asteroide hauek eguzki-sistemaren hasierako erlikiak dira eta bizitzaren sorrerarako beharrezkoak diren molekula organikoak izan ditzakete. OSIRIS-REx bezalako misioen arrakastak unibertsoaren ezagutzan laguntzeaz gain, etorkizuneko espazio eta planetaren ikerketarako bidea zabaltzen du.

