New Hampshireko bizilagunek bi eguzki eklipse ikusi ahal izango dituzte

New Hampshireko bizilagunek ez, baina bi eguzki eklipse ikusteko aukera izango dute datozen hilabeteetan. 14ko urriaren 2023an, eguzki eklipse partziala izango da, eta ondoren, eguzki eklipse osoa 8ko apirilaren 2024an. New Hampshireko Unibertsitateko irakasle elkartuak, Amy Keesee eta John S. Gianforte, Lori Harnois zuzendariarekin batera. Bidaia eta Turismo Garapenaren Dibisioko, eztabaidatu datozen ekitaldi hauek.

Eguzki eklipse bat gertatzen da Ilargia Lurraren eta Eguzkiaren artean dagoenean, Lurraren gainean itzala botatzen duenean. Lerrokadura hau Ilargia, Eguzkia eta Lurra plano berean daudenean gertatzen da. Ilargiak gutxienez Eguzkiaren zati bat blokeatzen du, eta ondorioz eguzki eklipse bat sortzen da. Urriko eklipsea eklipse partziala izango da, New Hampshiren ikusgai. Hala ere, apirileko eklipsea erabateko eklipsea izango da, non Ilargiak erabat blokeatuko duen Eguzkiaren argi guztia denbora tarte jakin batean. Eklipse hauen ibilbidea ezberdina izango da, urriko eklipsea Estatu Batuetako mendebaldetik igaroko da eta apirileko eklipsea New Hampshireko iparraldetik igaroko da.

Eklipse hauek segurtasunez ikusteko, gomendatutako bi metodo daude. Lehenengoa, estenopeiko-proiektore bat erabiltzea da, non Eguzkiaren aurrean zulodun kartoi bat eta aluminiozko paperarekin estalita jartzen den, bere irudia kartel batean proiektatuz. Bigarren metodoa eguzki eklipsearen betaurrekoak erabiltzea da, eklipsearen fase partzialetan Eguzkia zuzenean ikusteko aukera ematen dutenak. Hala ere, kontuan izan behar da Eguzkia zuzenean ikustea segurua dela eklipse osoan Ilargiak Eguzkia guztiz estaltzen duenean soilik. Bestela, betaurrekoak eraman behar dira.

Datozen eguzki eklipseek aukera paregabea eskaintzen diete New Hampshireko bizilagunei zeruko gertaera paregabe hauek zuzenean ikusteko. Beraz, markatu zure egutegiak eta prestatu zeruko mirari natural hauek segurtasunez ikusteko.

Iturria: The State We're In - New Hampshireko Unibertsitatea, Amy Keesee, John S. Gianforte, Lori Harnois