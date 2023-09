Tximinoek usain-marken erabilera areagotu egiten dute giza kutsadura akustikoa konpentsatzeko

By

Ikerketa berri batek aurkitu du tamarinek usain-marken erabilera areagotzen dutela giza kutsadura akustikoa konpentsatzeko. Tamarina Brasil erdialdean aurkitzen den primate-espezie bat da, baina bere habitata gero eta gehiago inbaditzen ari da hiri-inguruneek. Universidad Federal do Amazonaseko eta Anglia Ruskin Unibertsitateko ikertzaileek egindako ikerketak irrati-jarraipena erabili zuen basati tamarinen bederatzi talderen portaera behatzeko. Ikertzaileek aurkitu zuten usain-markaren maiztasuna handitu egin zela errepideko trafikoak, hegazkinek, parkeetako bisitariak eta jarduera militarrak eragindako zarata-mailaren arabera. Horrek iradokitzen du tximinoek usain-marketan gehiago fidatzen dutela beren ahots-komunikazioa eraginkorra ez denean giza zarataren ondorioz.

Komunikazioa ezinbestekoa da espezie baten biziraupenerako, eta tamarinek usain-markak erabiltzen dituzte ugalketa- eta lurralde-informazioa transmititzeko. Ikerketaren egile nagusiak, Tainara Sobrozak, azaldu duenez, espezie asko seinale akustikoen menpe daude funtsezko informazioa lortzeko, hala nola, bikotearen erakarpena, bazka-bilketa eta harraparien alertak lortzeko. Ikerketak adierazten du urbanizazioak eta zarata-maila handitzeak tamarinen komunikazioan eragina duela. Hiri-paisaiak bere lurraldean gehiago hartzen duen heinean, usain-markak gero eta hedatuago daude komunikazio-bide gisa.

Jacob Dunn doktoreak dioenez, gizakiek estimulu osagarriak sartu dituzte animalien soinu-paisaian, soinu naturalak itotzen dituztela. Tamarinen usain-markaren erabilera areagotzea ingurumen-aldaketa honi erantzun malgu gisa ikusten da. Hala ere, ahots-deiak ez bezala, usain-markak ez dira eraginkorrak urrutiko komunikaziorako. Tamarinen habitata zatikatuago dagoenez eta taldeak isolatuago daudenez, egokitzapen horrek eragin kaltegarria izan dezake dagoeneko arrisku larrian dagoen espezie batean.

Orokorrean, ikerketak animaliek beren jokabidea egokitzeko duten moduak azpimarratzen ditu gizakiak bere ingurunean eragindako aldaketei erantzunez. Egokitzapen hauek ulertzea funtsezkoa da kontserbazio ahaleginetarako eta galzorian dauden espezieen biziraupena bermatzeko.

