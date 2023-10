Naturaren lege unibertsal berri bat: eboluzioa sistema konplexu guztiei aplikatzen zaie

By

Zientzialari eta filosofo talde batek "falta den naturaren lege bat" deitzen duten kontzeptu berritzailea aurkeztu du. Eboluzioa ez dela bizitza biologikora mugatzen, unibertsoko sistema konplexu guztietan aplikatzen den oinarrizko prozesu bat dela diote, zeruko gorputzetatik hasi eta egitura atomikoetaraino. Taldeak "Informazio Funtzionala Handitzearen Legea" proposatzen du, zeinak dioen edozein sistema, bizia edo ez-biziduna, eboluzionatuko duela konfigurazio ezberdinek funtzionalitatean oinarritutako hautaketa egiten badute.

Ikertzaileek eboluzionatzen ari diren sistemen hiru ezaugarri definitzen dituzte: osagaien aniztasuna, antolamenduen aniztasuna eta funtziorako hautaketa. Ezaugarri hauek arlo ezberdinetan zehar eboluzionatzen ari diren sistema konplexuetan komunak direla iradokitzen dute.

Naturaren lege unibertsal honen gakoa "funtziorako hautaketa" kontzeptuan dago. Ikertzaileek Darwinen hautespen naturalaren teoria zabaltzen dute, funtzioa hiru mota desberdinetan sailkatuz: egonkortasuna, iraunkortasun dinamikoa eta berritasuna. Funtzioa jada ez da biziraupen-ezaugarrietara mugatzen, sistema baten etengabeko existentziari, dibertsifikazioari eta konplexutasunari laguntzen dioten atributuak barne hartzen ditu.

Ikerketak teoria hau testuinguru biologiko eta ez biologikoko adibideekin azaltzen du. Lurreko bizitzaren bilakaera ebolutiboa nabarmentzen du, fotosintesiaren sorreratik jokabide konplexuen garapenera arte. Hala ere, eboluzioaren kontzeptua bizitza organikotik harago hedatzen da. Erreinu mineralak, esaterako, bere eboluzio-bide propioa erakusten du, non mineral konfigurazio sinpleek denboran zehar gero eta konplexuagoak sortu dituzten.

Gainera, izarrek beraiek eboluzio-miraria adierazten dute, elementu astunagoak forjatuz, unibertsoaren aniztasun eta konplexutasun kimikoari lagunduz.

Ikerketak azpimarratzen du darwiniar eboluzioa kasu berezi bat dela fenomeno natural zabalago honen barruan. Iradokitzen du Lurreko bizi-aniztasuna gidatzen duten printzipioak sistema bizigabeei ere aplikatzen zaizkiela.

Ikerketa hau, Proceedings of the National Academy of Sciences aldizkarian argitaratua, hainbat diziplinatako zientzialariek parte hartzen duten lankidetza-esfortzua da. Sistema konplexuek berritasuna, egonkortasuna eta iraunkortasun dinamikoa sortzeko duten joera unibertsala aintzat hartuta, ikerketa honek eboluzioaren ulermena birdefinitzen du etengabe eboluzionatzen ari den unibertsoaren berezko ezaugarri gisa.

Sources:

– Zientzia Akademia Nazionalaren aktak