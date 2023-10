Espazio-ontziek Lurraren Goiko Atmosferan izan duten eragina zientzialariek agerian utzi dute

By

Zientzialariek aurkitu dute Lurraren goiko atmosferan utzitako suziri eta espazio-ontzien hondakinek eragin iraunkorra izan dezaketela kliman. Proceedings of the National Academy of Sciences aldizkarian argitaratu berri den ikerketa batek aluminio eta metal exotiko kopuru garrantzitsuak agerian utzi zituen Lurraren estratosferan. Ikertzaile-taldeak metal arraro hauek berriro sartzean erretzen ziren espazio-ontzietatik sortutakoak direla identifikatu ahal izan zuen. Aurkikuntza honek kezka sortzen du hazten ari den espazio-industriak Lurraren goiko atmosferari nola eragiten dion.

Azterlanak atmosferako aerosolak biltzeko tresna sentikor batez hornitutako ikerketa-hegazkin berezi bat operatu zuen. Bildutako datuek adierazi zuten 20 elementu baino gehiago, litioa, aluminioa, kobrea eta beruna barne, espazio-ontzietan erabiltzen diren proportzioetan zeudela. Metal hauek azido sulfurikoen partikulen % 10ean aurkitu ziren, ozono geruza babesteko eta babesteko ezinbestekoak direnak.

Gero eta kohete jaurtiketa kopuruak estratosferan partikula metaliko horiek metatzen laguntzen du. 2022an, 180 kohete jaurtiketa errekor bat izan zen, eta kopuru hori gora egingo duela espero da, industria espazialak satelite eta espazio-ontzi gehiago jaurtitzen jarraitzen duen heinean. Ikertzaileek azpimarratu dute gizakien espazio-hegaldiak planetan duten eragina ulertu beharra dagoela, bereziki ozono-geruzan, Eguzkiaren erradiazio kaltegarriak xurgatzeko zeregin erabakigarria baitu.

Ikerketaren aurkikuntzek Lurraren atmosferan gertatzen diren aldaketak aztertu eta ulertzearen premia nabarmentzen dute. Giza okupazioaren eta espazioko jardueren eragina uste baino nabarmenagoa izan daiteke. Ezinbestekoa da gure planetako ikerkuntza lehenestea espazioaren esplorazioaren balizko ondorioak hobeto ulertzeko eta arintzeko.

Iturria: Proceedings of the National Academy of Sciences (azterketa)