Ikertzaileek garuneko zelula mota desberdinetako gene-aldaketak eta nahaste neuropsikiatrikoekin duten konexioa mapatzen dituzte

Kaliforniako San Diegoko Unibertsitateko ikertzaileek aurrerapen garrantzitsuak egin dituzte giza garunaren konplexutasunak ulertzeko, garuneko zelula mota desberdinetako gene-etengailuak mapatuz. Eskala handiko ahalegin batean, milioi bat giza garuneko zelula baino gehiago aztertu eta garuneko zelulen 107 azpimota ezberdin identifikatu zituzten. Ikerketa honek, BRAIN Initiative-ren barruan, zelula moten eta nahaste neuropsikiatrikoen arteko loturak hobeto ulertzea du helburu.

Garuneko zelula mota desberdinak mapatzea eta haien funtzioak ulertzea funtsezkoa da gaixotasun zehatzetarako garrantzitsuak diren zelula mota indibidualak bereziki zuzendu ditzaketen terapia berriak aurkitzeko. Garuneko zelula ugari aztertuta, ikertzaileek biologia molekularraren alderdi zehatzak gaixotasun neuropsikiatriko ugarirekin erlazionatzeko gai izan ziren, besteak beste, eskizofrenia, nahaste bipolarra, Alzheimer gaixotasuna eta depresio handia.

Aurkikuntzak are gehiago hobetzeko, ikertzaileek adimen artifizialaren (AI) tresnak erabili zituzten arrisku handiko geneen aldaera zehatzen ondorioak aurreikusteko. Ikuspegi horri esker, DNAren sekuentziaren aldaketek geneen erregulazioan nola eragiten duten eta gaixotasunari nola eragiten dioten aurreikusteko aukera izan zuten. Mekanismo hauek ulertuz, ikertzaileek nahaste neuropsikiatriko desberdinetarako tratamendu eta terapia zuzenduak garatu ditzakete.

Ikerketa honek giza garunari eta bere patologiari buruzko ikuspegi berritzaileak eskaintzen dituen arren, oraindik askoz gehiago dago ezagutzeko. Kaliforniako San Diegoko Unibertsitatean egiten ari diren ikerketak, beste erakunde batzuekin elkarlanean, giza garun anitzetako zelulak aztertzea eta garuna garapenean zehar eta gaixotasunekin nola aldatzen den ikertzea du helburu. Garuneko zelulen azterketa sakon honek nahaste neuropsikiatrikoen azpian dauden biologia hobeto ulertzen lagunduko du eta, potentzialki, errehabilitaziorako bide berriak ekarriko ditu.

Aipatu ikerketa Science-n argitaratu da eta Osasun Institutu Nazionalaren BRAIN Initiative-ri laguntzen dio, ugaztunen garunaren ulermena iraultzea bilatzen duen neuroteknologia berriak garatuz zelula neuronal motak ezaugarritzeko.

