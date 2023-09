Artikoko mirari geologikoak digitalizatzen: Svalbox Digital Model Database

By

Svalbox Digital Model Database (DMDb) eskualdeko datu-base berri bat da, geozientzialariei Svalbard urrutiko artxipelagoko azaleratze digitalak (DOM) sarbidea eskaintzen diena. Geosphere aldizkarian argitaratua, datu-baseak 135 DOM ditu gaur egun, iristeko zaila den eremu horretako 114 km2-ko datuak emanez.

DOMak ikerketa geozientifiko modernoa irauli duten azalera geologikoen hiru dimentsioko irudikapen digitalak dira. Svalbox DMDb-ek eredu hauek beste datu geozientifiko batzuekin integratzen ditu, 3D droneen metrajea barne, geozientzialariei eskualde berezi honetako formazio geologikoen ikuspegi integrala eskainiz.

Svalbox DMDb-a FAIR (aurki daiteke, eskuragarria, elkarreragilea eta berrerabilgarria) printzipioei atxikitzeagatik nabarmentzen da, hau da, datu-basean partekatutako datuak eta metadatuak erraz aurkitu, atzitu eta erabil ditzakete beste ikertzaile batzuek. Datu-baseko sarrera bakoitzak sarrerako datu gordinak eta prozesatutako irteerako datuak biltzen ditu eta trazabilitatea eta aipamenerako DOI bat dauka.

Datu-base hau bereziki baliotsua da Svalbarden lan egiten duten geozientzialarientzat, baita hezkuntza helburuetarako ere. Svalbox DMDb-k eskaintzen dituen azaleratze digitaleko ereduek landa-denboraldia mugagabe luzatzen dute eta normalean landa-lanaren bidez eskuraezinak diren guneetara sarbidea ahalbidetzen dute. Honek ikerlariei espedizioetarako hobeto prestatzen laguntzen die eta azkar aldatzen ari den Artikoko paisaiaren ulermena hobetzen du, glaziarren atzerapenaren ondorioz eraldaketa garrantzitsuak jasaten ari baita.

Geosphere paperean nabarmendutako adibide nabarmen bat Festningen profila da, Svalbardeko geotopo bakarra. Mirari geologiko honek 400 milioi urte ditu eta estratigrafia bertikal paregabea eskaintzen du 7 km-ko transektu batean zehar. Svalbox DMDb-k erregistro geologiko hauek denbora-lapsoan gordetzen ditu, etorkizuneko belaunaldientzat duten garrantzia zientifikoa bermatuz.

Svalbox DMDb-k hedatzen jarraitzen du datu-basean DOM gehiago gehitzen diren heinean. Eredu digital hauen erabilgarritasunak lankidetzak eta argitalpenak ekarri ditu dagoeneko, Svalbard artxipelagoko ikerketa zientifikoaren aurrerapenari lagunduz.

