Ausazko erritmoak ulertzeko aurrerapauso bat: oszilazioen alderaketa

By

Zientzialariek aspalditik intrigatu zituzten ausazko erritmoen eredu ezustekoek, oszilazio estokastiko gisa ezagutzen direnak. Garunaren uhinak eta bihotz-taupadak bezalako eredu batzuk deskodetu arren, aldakuntza ugari guztiz ulertzeak erronka izaten jarraitzen du. Hala ere, aurrerapen nabarmena egin du nazioarteko aditu talde batek. Oszilazio horiek alderatzeko aukera ematen duen marko bat garatu dute, haien jatorria edo izaera edozein dela ere.

Peter Thomas Case Western Reserve Unibertsitateko matematika aplikatuko irakasleak zuzendutako taldeak osziladoreak alderatzeko problema aljebra lineal problema bihurtu zuen. Haien ikuspegi berria aurreko metodoak baino askoz zehatzagoa da eta aurrerapen kontzeptual handia adierazten du. Aurrerapen honek oszilazioen mundurako perspektiba distiratsuagoa eskaintzen du, fibrilazio aurikularra, Parkinson gaixotasuna eta epilepsia bezalako baldintzak aztertzen dituzten mediku adituentzat izan ditzakeen ondorioekin.

Oszilazioen konplexutasuna ilustratzeko, Thomasek etxe orratz kulunkatzaileen eta garun-erritmoen analogia erabili zuen. San Frantziskoko etxe orratz modernoek haizearen arabera kulunkatzen dute, baina haien propietate mekanikoek jarrera bertikalera itzultzen dituzte. Malgutasunaren eta erresilientziaren konbinazio honek lurrikaretan dardarak bizirik irauteko aukera ematen die. Era berean, ikerketa-taldeak garatutako formalismo berriak garun-uhinak eta etxe orratz kulunkatzeak alderatzea ahalbidetzen du.

Aurkikuntza honen mundu errealeko aplikazioak oraindik zabaltzen ari dira eta ondorioak izan ditzakete ingeniaritza mekanikoa eta neurozientzia bezalako alorretan. Galileoren aurkikuntzak bezain zabala ez den arren, aurrerapen honek osziladore estokastikoen ikuspegian oinarrizko aldaketa suposatzen du.

Aurrerapen hori zehazten duen ikerketa Proceedings of the National Academy of Sciences aldizkarian argitaratu da.

Sources:

– Zientzia Akademia Nazionalaren aktak.