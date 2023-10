Espazio Aroa bere arrastoa uzten ari da Lurraren atmosferan

By

Proceedings of the National Academy of Sciences aldizkarian argitaratu berri den ikerketa batek agerian uzten du Espazio Aroak eragina duela Lurraren atmosferan. Ikertzaileek metal kantitate handiak aurkitu dituzte atmosferako aerosoletan, ziurrenik espazio-ontzien eta sateliteen jaurtiketa eta itzulera gero eta gehiagoren ondorioz. Metalaren presentzia horrek atmosferaren kimika aldatzen ari da, eta ozono-geruza eta klimari eragin diezaioke.

National Oceanic and Atmospheric Administration-eko Dan Murphyk zuzenduta, ikerketa-taldeak 20 elementu baino gehiago aurkitu zituen espazio-ontzien aleazioetan erabiltzen diren proportzioetan. Espazio-ontzien berriro sartzean zenbait metalen masak, hala nola, litioa, aluminioa, kobrea eta beruna, hauts kosmiko naturalean aurkitutako metal horien kontzentrazioak askoz gainditzen zituela ikusi zuten. Harrigarria bada ere, ozono-geruza babesten eta babesten laguntzen duten azido sulfuriko partikula handien ia % 10ek aluminioa eta beste espazio-ontzien metalak zituen.

Zientzialariek kalkulatzen dute 2030erako 50,000 satelite gehiago iritsi daitezkeela orbitara. Horrek esan nahi du, hurrengo hamarkadetan, estratosferako azido sulfurikoen partikulen erdiak berriro sartzetik datozen metalak izan ditzakeela. Honek atmosferan, ozono-geruzan eta Lurreko bizitzan dituen ondorioak oraindik ezezagunak dira.

Estratosfera aztertzea zaila da, gizakia bizi ez den eskualdea baita. Hegaldi altuenak soilik sartzen dira eskualde honetan denbora laburrean. Hala ere, NASAren Airborne Science Programaren barruan, zientzialariek ikerketa-hegazkinak erabiltzen dituzte estratosferaren laginak biltzeko. Tresnak sudurreko konoari lotzen zaizkio, lagintzen den airea freskoa eta trabarik gabe dagoela ziurtatzeko.

Estratosfera atmosferaren geruza egonkorra eta itxuraz lasaia da. Ozono geruzaren egoitza ere bada, Lurreko bizitza erradiazio ultramore kaltegarrietatik babesteko osagai erabakigarria. Azken hamarkadetan, ozono-geruza mehatxupean egon da, baina mundu mailako ahalegin koordinatuak egin dira hura konpontzeko eta berritzeko.

Espazio jaurtiketa eta itzulera gero eta handiagoak estratosferan metal gehiago sartzearen erantzule da. Suziriak jaurtitzen diren heinean eta sateliteak zabaltzen diren heinean, atmosferan eragina izateko ahalmena duten metalezko partikulen arrasto bat uzten dute atzean zientzialariak ulertzen saiatzen ari diren moduan.

Amaitzeko, ikerketak ikerketa gehiago egin beharra azpimarratzen du Espazio Aroak Lurraren atmosferan izan dituen ondorio zehatzak zehazteko. Aurkikuntzak iradokitzen dute espazio-ontzien eta sateliteen metalen presentzia gero eta handiagoak kliman, ozono-geruzaren eta gure planetaren bizigarritasun orokorraren ondorioak izan ditzakeela.

Sources:

– Izenburua: Espazio Aroak bere arrastoa uzten ari da Lurraren atmosferan

– Iturria: Proceedings of the National Academy of Sciences