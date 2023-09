SpaceX-ek 42. Starlink misioa arrakastaz abiarazi du Falcon 9 Rocket-ekin

SpaceX has achieved another milestone as it successfully launched its 42nd Starlink mission of the year. The mission involved a Falcon 9 rocket lifting off from Space Launch Complex 4E at Vandenberg Space Force Base in California. The rocket carried a batch of 21 satellites, aiming to deploy them into a specific orbit of 185×178 miles inclined at 53 degrees to the equator.

Aurretik bost hegaldi egin zituen Falcon 9 kohetearen lehen faseko bultzatzaileak lurreratzea arrakastatsua egin zuen 'Of Course I Still Love You' drone ontzian Ozeano Barean. Booster hau hainbat misiotarako erabili zen, besteak beste, Espazio Garapen Agentziaren lehen Tranche 0 misioan eta Starlink-en lau misio lehenago.

Misio honetan zabaldutako 21 sateliteak V2 Mini Starlink sateliteak dira, urte hasieran aurkeztu zirenak. Aurreko V1.5 sateliteak baino handiagoak dira, antena berrituekin eta eguzki plaka handiagoekin hornituta. Hobekuntza hauei esker, V2 Mini sateliteek aurrekoek baino banda zabalera lau aldiz gehiago eskaintzea ahalbidetzen dute.

SpaceX recently celebrated reaching over two million subscribers in more than 60 countries for its Starlink internet service. Since 2019, the company has launched 5,157 satellites, 4,807 of which are still in orbit and 4,776 are functioning normally.

Abian jarri arrakastatsu honek SpaceX-en helburuari laguntzen dio banda zabaleko estaldura globala eskaintzeko bere Starlink konstelazio gero eta handiagoaren bidez. Konpainiak funtzionatzen ari diren satelite kopurua handitzen jarraitzen duen heinean, mundu osoko erabiltzaile gehiagok abantaila izango dute abiadura handiko interneterako sarbide fidagarriaz.

