Ikuspegi berriak: gure Esne Bidearen Galaxiaren Bihotzean dagoen Izar Eraketa Ikusgarria ezagutaraztea

Izarren eraketa-eskualde paregabe bat, hauts trinkoz inguratuta, gure Esne Bidearen galaxiaren muinean dagoen zulo beltz supermasibotik 300 argi-urtera aurkitu da. James Webb Espazio Teleskopioaren (JWST) gaitasun apurtzaileei esker, panorama liluragarri hau bere distira distiratsu osoan jaso da.

"Sagittarius C" izenarekin, izar-sortzen den eskualde honek 500,000 izar distiratsuen erakustaldi liluragarriarekin distira egiten du lumineszentzia urdin etereoaren atzealdean. Zeruko mirari honen harribitxia protoizar izenez ezagutzen den izar haur-multzo bat da, multzo trinko baten barruan kokatuta, irudiaren ezkerraldean ikusgai. Horien artean gure eguzkia baino 30 aldiz handiagoa den masa bildu duen izar jaioberri bat dago, milioi urte gutxi barru supernoba izango den patua aditzera ematen duena.

Izarrak hidrogeno molekular hotz eta trinkoen multzoetan jaiotzen dira, grabitatearen erakarriari men egiten diotenak, beren gain eroriz. Multzo hauek izarrarteko hautsez inguratuta daude, tenperatura zero absolututik gertu mantentzen laguntzen baitute. Zenbait eremutan, hautsa oso estalita dago, non JWST-ren punta-puntako infragorrien ikusmenak ere haien opakutasuna barneratzeko borrokatzen du. Dena den, hodei kosmiko horien baitan izar hasiberriak daude eraketa-faseetan, hala nola irudi honetan ageri den protokumulua, non haien haizeek inguratzen duten hautsa uxatu duten, haien existentzia bikaina agerian utziz.

Sagittarius C-ren JWST irudi liluragarri hau, Galactic Center-en izarren eraketa ikertzen duen nazioarteko talde batek aztertuta, Samuel Crowe Virginiako Unibertsitateko graduko ikasleak zuzentzen du. Crowe-k JWST-ren 6.5 metroko ispilu kolosalaren bereizmen eta sentikortasun aparta azpimarratzen du, inoiz jaurti den espazio-teleskopio handiena, eta horrek ezaugarri berri ugari aurkitzea ahalbidetu du.

Errebelazio deigarri bat protoizarretatik irteten diren isurien presentzia da, suzko lumineszentzia irradiatzen duten hidrogeno hodei molekular itzaltsuaren atzealdean. Hodei ilun honen gainean lehen planoko izarrak daude, eta beheko ertzean, berriz, hidrogeno ionizatuaren atal argitsuak distira distiratsu egiten dute beste izar gazte eta masibo batzuen argi ultramorearen eraginez. Aurreko ikerketek hidrogeno ionizatu hori detektatu bazuten ere, eskualde honen eskala handiak, JWSTk harrapatutako 25 argi-urtekoa, komunitate zientifikoa harritu du. Crowe-k aurkikuntza interesgarri honetan sakondu nahi du eta gas ionizatuan zehar zulatzen diren "orratz" enigmatikoak ikertu nahi ditu itxuraz ausazko orientazioetan.

Gutik 26,000 argi-urtera gutxi gorabehera, Zentro Galaktikoa JWST erabiltzen duten astronomoentzat helburu liluragarria da izarren eraketa-kontzentrazio nabarmena dela eta. Zentro Galaktikoak antzekotasun batzuk ditu JWST-k aurkitu zituen Big Bang-aren ondoren sortu ziren galaxiekin, uste baino distiratsuagoak direlarik. Fenomeno honen azalpen bat galaxia zaharragoek baino izar masiboagoak elikatzen dituztela da.

Zentro Galaktikoa sakonki aztertzeak astronomoek baldintza gogorrenetan izarren sorreraren teoriak azter ditzakete. Izar masiboak nukleo galaktikoko izar-jaiotze-eskualdeetan edo Esne Bidearen beso espiralen kanpoaldean jaioko diren ala ez ulertzea dute helburu. Normalean, izarra osatzen duten nebulosek masa txikieneko izarren proportzio handiagoa ematen dute, M-nano izenez ezagutzen direnak, eta izar-masa handitzen den heinean jaiotza-tasa jaitsi egiten da. Ondorioz, izarrik masiboenetako gutxi batzuk baino ez dira existitzen Esne Bidean, gure eguzkiaren masa baino ehunka aldiz handiagoa dena.

Eredu honek, izarren hasierako masa-funtzioa (IMF) izenez ezagutzen dena, nahastu egiten ditu bere gobernu-mekanismoak oraindik guztiz ulertu ez dituzten astronomoak. Hala ere, Zentro Galaktikoan ikusitako izar formazio bizia ikusita, IMF asaldatzeko aukera dago, izar masibo ugari sortzearen alde eginez. Hau egia izango balitz, lehen galaxietan ere aplika liteke. IMF altuago batek galaxia hauen aparteko argitasuna argitu lezake, izarrik masiboenek argi distiratsuena irradiatzen baitute.

«Zentro Galaktikoa leku jendetsu eta nahasia da», adierazi du Rubén Fedriani Espainiako Andaluziako Instituto Astrofísicako kideak. “Izarrak sortzen ari diren gas hodei nahasi eta magnetizatuak daude, eta gero inguruko gasari eragiten diote irteten diren haize, zorrotada eta erradiazioekin. Webbek muturreko ingurune honi buruzko datu mordoa eman dizkigu, eta horretan sakontzen hasiak gara».

Ohiko galderak:

G: Zer da James Webb Espazio Teleskopioa?

E: James Webb Space Telescope (JWST) inoiz jaurti den espazioko teleskopiorik handiena da. Bere bereizmen eta sentikortasun handiagatik ezaguna da, astronomoei irudi liluragarriak ateratzeko eta datu baliotsuak biltzeko aukera ematen die.

G: Nola sortzen dira izarrak?

A: Izarrak grabitatearen eraginpean kolapsatzen diren hidrogeno molekular hotz eta trinkoen multzoan sortzen dira. Multzo hauek izarrarteko hautsetan aberatsak dira, eta horrek tenperaturak erregulatzen laguntzen du izarrak eratzeko prozesuan.

G: Zer da Galactic Center?

E: Zentro Galaktikoak gure Esne Bidearen galaxiaren muinean dagoen eskualde bizi eta biziari egiten dio erreferentzia. Izarren eraketa izugarriko eremua da eta izarren jaiotza eta eboluzioa ulertzeko proba-gune gisa balio du.

G: Zein da izarren hasierako masa funtzioa (IMF)?

A: Izarren hasierako masa-funtzioa (IMF) izar-masen banaketa deskribatzen duen eredua da, eratzeko unean. Masa desberdina duten izarren maiztasun erlatiboa agerian uzten du eta izarren eraketa arautzen duten mekanismoei buruzko argibideak ematen ditu.

G: Noraino dago Zentro Galaktikoa Lurretik?

E: Zentro Galaktikoa Lurretik 26,000 argi-urtera dago gutxi gorabehera.