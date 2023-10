2D materialen aurrerapenei eta aplikazioei buruzko ikuspegiak

Artikulu honek Roman Engel-Herbert Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI) zuzendariak eta Joao Marcelo J. Lopes PDIko zientzialari seniorrak bi dimentsioko geruzadun materialen alorrean egindako berrikuspena nabarmentzen du ( 2DLM). Haien berrikuspena, "Recent Advances in 2D Material Theory, Synthesis, Properties, and Applications" izenekoa, ACS Nano-n argitaratu da. Egileek material horien sintesia eta propietateei buruzko egungo joeren eta etorkizuneko aurreikuspenen inguruko informazio baliotsua eskaintzen dute.

Berrikuspenak 9an ospatutako 2022. Urteko Grafenoa eta Harago tailerrean inspiratuta dago. Gainera, PDIk kalitate handiko heteroegitura magnetikoen hazkuntzari buruzko azken lana barne hartzen du metodo epitaxialak erabiliz. Berrikuspenean gai ugari lantzen dira, teoria, sintesia eta prozesamendua, materialen propietateak, materialaren integrazioa, gailuen azterketa eta 2D heteroegitura bihurrituak barne.

Berrikusketan eztabaidatutako oinarrizko gaietako batzuk akatsen eta interkalanteen modelizazioa dira, eraketa bideetan eta funtzionalitate estrategikoetan zentratuz. Sintesi eta sentsazioan ikaskuntza automatikoaren papera ere nabarmentzen da. Berrikuspenak 2D material ezberdinen sintesian, prozesamenduan eta karakterizazioan garapen garrantzitsuak azpimarratzen ditu. Gainera, material horien propietate optikoak eta fonoiak aztertzen ditu, materialaren deshomogeneotasuna, dimentsio anitzeko irudiak, biosentsoreak eta ikaskuntza automatikoaren analisiak kontrolatuta.

Hurrengo belaunaldiko logika eta memoria gailuetarako 2D eraikuntza-blokeak erabiliz nahasketa-dimentsioko heteroegituren kontzeptua aurkezten da. Egileek bihurketa-angelu-homojunkzioen garrantzian ere sakontzen dute garraio kuantikoan eta etorkizuneko ikuspegiak eskaintzen dituzte 2DLM-ren arlorako.

Berrikuspenaren egileen artean, AEBetako hainbat institutu eta nazioarteko erakundetako adituak daude, hala nola Innsbruck-eko Unibertsitatea. Lankidetza honek 2D materialen aurrerapenei eta aplikazioei buruzko ikuspegi integrala eta globala bermatzen du.

Orokorrean, Engel-Herbert eta Lopes-ek egindako berrikuspenak eremuaren egungo egoeraren ikuspegi orokorra eskaintzen du eta 2D materialen etorkizunerako itxaropen zirraragarriak aurkezten ditu.

Iturria:

– Yu-Chuan Lin et al, Recent Advances in 2D Material Theory, Synthesis, Properties, and Applications, ACS Nano (2023). DOI: 10.1021/acsnano.2c12759

– “Insights into 2D materials from international collaboration” (2023, urriak 17) Phys.org albisteen webgunetik 17ko urriaren 2023an berreskuratua.