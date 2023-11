Karbonoaren bahiketa naturala hobetzea: airearen kalitatearen eginkizuna

Carnegie Institution for Science-k zuzendutako ikerketa-talde batek egindako ikerketa berri batek argitu du nola eragiten duen airearen kutsadurak landareek fotosintesiaren bidez karbono dioxidoa atmosferatik kentzeko duten gaitasunari. Aurkikuntzak, Proceedings of the National Academy of Sciences aldizkarian argitaratuta, partikulen kutsadurak ekosistemen produktibitatean duen eragin handia azpimarratzen dute eta airearen kalitatea hobetzearen onura potentzialak nabarmentzen dituzte.

Landareek funtsezko zeregina dute fotosintesiaren bidez klima-aldaketa arintzeko. Eguzkiaren argia energia kimiko bihurtuz, aireko karbono dioxidoa xurgatzen dute eta materia biologiko gisa gordetzen dute. Hala ere, giza jarduerek sortutako aerosol partikulek, hala nola joan-etorriak eta erregai fosilak erretzeak, ezinbesteko prozesu hori gutxitu dezakete. Partikula hauek airearen kalitate txarra eta giza osasunaren arazoei eragiten diete, baizik eta eguzki-argia sakabanatzen edo xurgatzen dute, itzalean egotearen antzera, landareen hazkuntza oztopatuz.

Satelite bidezko neurketak erabiliz, ikertzaileek jarduera fotosintetikoaren eta aerosolen kutsaduraren arteko korrelazioa ikusi zuten. Deskubritu zuten landareek karbono gehiago harrapatzen dutela asteburuetan eta COVID-19ko blokeoetan industria-ekoizpena murrizten denean eta joan-etorriak mugatuta daudenean. Horrek iradokitzen du astean zehar partikulen kutsadura murrizteak potentzialki hobetu dezakeela landareek karbonoaren bahiketa naturala.

Asteburuko jarduera fotosintesikoaren mailari eutsiz, atmosferatik urtero 40 eta 60 megatona karbono dioxido kendu ahal izango direla kalkulatzen da. Gainera, kutsadura murrizketa horrek nekazaritza-produktibitatea areagotu dezake lur gehigarririk behar izan gabe. Aurkikuntza hauek inplikazio politiko garrantzitsuak dituzte karbono kutsadura murrizteko eta klima-helburuak bete nahi dituzten gobernuentzat.

Azterketak jarduera fotosintetikoaren asteko zikloari eta aerosolen kutsadurarekin duen erlazioari buruzko ikuspegiak airearen kalitateak karbono bahiketa naturala hobetzeko duen garrantziari buruzko ikuspegi berri bat eskaintzen du. Airearen kalitatea hobetzeak gizakien osasunari mesede egiten dio ez ezik, klima-aldaketaren aurkako borrokan laguntzen du. Ikerketa honek azpimarratzen du partikula-kutsadura murrizteko ahaleginak jarraitzeko beharra eta praktika jasangarriak lehenesteko landareek karbono-isuriak arintzeko duten ahalmena maximizatzeko.

Maiz egiten diren galderak

1. Zer da fotosintesia?

Fotosintesia landareek eguzki-argia energia kimiko bihurtzen duten prozesua da. Karbono dioxidoa xurgatzen dute airetik eta karbohidratoak eta gantzak sortzeko erabiltzen dute, oxigenoa askatzen duten bitartean azpiproduktu gisa.

2. Nola eragiten dio airearen kutsadurak fotosintesian?

Airearen kutsadurak, bereziki aerosol partikulek eragindako partikula-kutsadurak, fotosintesia oztopatu dezake. Partikula hauek airearen kalitatea gutxitu dezakete, landareen osasunean negatiboki eraginez eta eguzki-argia xurgatzeko eta fotosintesia eraginkortasunez egiteko duten gaitasuna murriztuz.

3. Zeintzuk dira airearen kalitatea hobetzeak karbono bahitzean?

Airearen kalitatea hobetzeak landareek karbono bahiketa areagotu dezakete. Aste osoan zehar partikula-kutsadura murriztuz, asteburuetan antzematen diren mailen antzera, kalkulatzen da urtero 40 eta 60 megatona karbono dioxido artean ken daitezkeela atmosferatik, klima aldaketari aurre egiten lagunduz.

4. Nola laguntzen dio ikerketa honek nekazaritzaren iraunkortasunari?

Aerosolen kutsadurak fotosintesian duen eragina ulertzeak argibide baliotsuak eskaintzen ditu nekazaritzaren iraunkortasunerako. Airearen kalitatea hobetzeari lehentasuna emanez, nekazaritzako produktibitatea handitu daiteke lur gehigarririk beharrik gabe, karbono aztarna murrizteko eta nekazaritzan zero emisio garbiak lortzeko ahaleginekin bat eginez.