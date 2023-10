Eskerrik asko Hubert Reeves: Bakearen eta ingurumenaren aldeko ondarea

Hubert Reeves astrofisikari, ekologista eta humanista konprometitu ezagunak arrasto ezabaezina utzi du munduan. Bere lanaren eta etengabeko dedikazioaren bitartez, pertsona ugari inspiratu ditu bakearen, ingurumenaren iraunkortasunaren eta gure planetaren etorkizunaren garrantziaz hausnartzera.

Reeves gure ingurumena zaintzera eta klima aldaketari aurre egiteko ekimenen aldekoa izan da. Klima Aldaketari buruzko Gobernu arteko Taldearen (IPCC) gomendioak onartu ditu eta etorkizuneko belaunaldiei mundu bizigarria bermatzeko neurriak hartzearen garrantzia azpimarratu du. Bere filmetan, hala nola, "Hubert Reeves: Star Teller" eta "The Ocean Seen from the Heart", lurra babesteko eta zaintzeko dugun betebeharra gogorarazten digu.

Reevesen lan aipagarrietako batek, “The Time to Get Drunk”, mundu mailako armategi nuklearren analisia gogoeta erakargarria eskaintzen du. Errura edo moralera jo gabe, gure kontzientzia kolektibora jotzen du, gerra nuklearraren izugarrikeriari aurre egin eta mundu seguruago baten alde lan egiteko eskatuz.

Reevesek gizateriaren berezko akatsak aitortu beharra ere azpimarratzen du. Bere mezua onartzea zaila izan daitekeen arren, gabezia horiei aurre egin ezean, gure iraganeko akatsak errepikatzen jarraituko dugula ohartarazi digu. Indarkeria eta mendeku ekintzetan parte hartzeari uko egiteko eskatzen digu, sufrimendu-zikloak iraunarazteko uko globala bultzatuz.

Zientzialari eta egile gisa egindako ekarpenez harago, ezin da ahaztu Reevesek poeta gisa izan zuen ondarea. Bere “Patience d'Azur” liburuak ikusleak liluratu zituen prosa lirikoarekin eta gai unibertsalekin. Liburu honen arrakastak Reeves protagonismora eraman zuen eta are publiko zabalago batengana iristen lagundu zion itxaropen eta errukizko mezuekin.

Hubert Reevesi agur esanez, doluminak luzatzen dizkiogu bere semeari eta lankideari, Nicolas Reevesi, eta Reeves familia osoari. Hubertek munduan izan duen eragin handia aitortzen dugu, eta bakearen eta ingurumenaren defentsaren ondarea aurrera eramateko konpromisoa hartzen dugu.

Sources:

– Espazioa, nire begiradaren forma hartzen du. Éditions l'Essentiel (89-90 orrialdeak) – 1995eko Mohror-en argazkiekin ilustratutako testua, Garneau liburu-dendetako Bibliotheque Sciences (Zientzia liburutegian) sailkatua.

– Pierre Jasmin, Bakearen aldeko artistak.