Orionidoak: Meteoro-zaparrada ikusgarria

Orionidoen meteorito-zaparrada, meteoro-euri ezagun eta fidagarrienetako bat, ikusteko modukoa da. Inoiz galdetu bazaizu gaueko zeruko izar iheskor horiei buruz, garrantzitsua da jakitea ez direla benetan izarrak, meteoroideak baizik, hau da, espazioan bidaiatzen duten arrokak. Meteoroide hauek harri-koskor txikietatik eta hareatik objektu handiagoetaraino izan daitezke.

Lurra Eguzkiaren inguruan bere orbitan mugitzen den heinean, noizean behin meteoroide hauekin topo egiten du kasualitatez. Izan ere, espaziotik datozen 48 tona materialek Lurra jotzen dute egunero. Meteoroide hauek Lurraren atmosferara sartzen direnean, meteoro bihurtzen dira. Orionidoak, 61 km/s inguruko batez besteko abiadurarekin, altuera handian erretzen dira, zeruan denbora laburrean ikusten diren marra distiratsuak sortzen.

Orionidoak bezalako meteoro zaparradak ez dira meteoroideekin ausazko topaketak. Lurra Eguzkiaren inguruan bidaiatzen duten kometek utzitako espazio-hondakinen eskualde trinkoagoetatik igarotzean gertatzen dira. Kometak izoztutako gasek elkarri eutsitako material soltez eginda daude, eta Lurrak hondakin horiekin topo egiten duenean, meteoroen erakustaldi ikusgarria sortzen da zeruan zehar.

Orionidoak, bereziki, interesgarriak dira Halley kometarekin lotuta daudelako. Halley kometak, 75 urtean behin orbita bat osatzen duena, hondakin solteen arrasto bat uzten du atzean, bere izotza Eguzkira hurbiltzen denean gas bihurtzen den bitartean. Lurra hondakin hauetatik igarotzen denean, Orionidoen meteoro-euri zaparrada bizi dugu.

Orionidoak bezalako meteoro zaparradak gozatzeko, ez da ekipamendu berezirik behar. Hala ere, garrantzitsua da denbora eta kokapen egokia hautatzea. Meteoro-euriek konstelazioen izenak hartzen dituzte, meteoroak gure atmosferara zein norabidetatik sartzen diren adierazten baitute. Orionidoentzat, distiratsua Orion konstelazioan dago, bere sorbaldaren goiko ezkerrean. Orionidoak behatzeko gaueko ordurik itxaropentsuena bigarren erdia izan ohi da.

Orionidoak urriaren hasieran hasten dira eta azaroaren hasieran amaitzen dira, gailurra 21ko urriaren 22-2023an gertatuz. Gailurrean, orduko 40-70 meteoro ikustea espero dezakezu batez beste. Argi-kutsadurak ikuspena oztopatu dezake, beraz, argi distiratsuetatik urrun dagoen leku bat aurkitzea ezinbestekoa da. Gainera, begiak 20 eta 30 minutuz iluntasunera egokitzeko aukera ematea funtsezkoa da meteororik ahulenak ere ikusteko.

Meteoroen behaketa jarduera zoragarria da, zure errutina lanpetuta ateratzeko eta unibertsoarekin konektatzeko aukera ematen dizuna. Pazientzia eskatzen du, baita lasaitasuna eta inguruarekiko kontzientzia ere. Beraz, hartu edari bero bat, aurkitu leku eroso bat eta gozatu Orionidoen meteoro-euriaren erakustaldi zoragarriaz.

definizioak:

– Meteoroidea: espazioan bidaiatzen duten arrokak.

– Meteoroa: Lurraren atmosferan sartu eta erretzen ari den meteoroide bat.

– Meteoro-zaparrada: zeruko gertaera, non distiratsu beraren jatorria duten hainbat meteoro beha daitezke.

– Kometa: izoztutako gasek elkarrekin eusten duten material soltez egindako elur bola zikina.

– Erradiantea: Zeruko puntua, meteorito-euri baten meteoroak sortzen direla dirudi.

Sources:

– “The Orionids: Look Up For A Night Of Shooting Stars This Month”, Forbes

- "Space Rocks 101: Zer dira meteoroideak, meteoritoak eta meteoritoak?", NASA