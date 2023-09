Zientzialariek etorkizuneko espazio-bidaietarako osasun-arriskuak eta irtenbideak aztertzen dituzte

Espaziorako tripulatutako misioak gero eta handiagoak direnez eta etorkizuneko Martera misio baterako planak direla eta, zientzialariak espazioko bidaiek dakarren osasun arriskuak arintzeko lanean ari dira. Kezka nagusietako bat espazioko erradiazioa da. Nazioarteko Espazio Estaziotik haratago doazen astronautak etengabeko erradiazioen eraginpean daude, eta horrek eragin kaltegarriak izan ditzake nerbio eta kardiobaskular sisteman. NASA teknologia garatzen ari da astronautak erradiazioetatik babesteko, espazioko ibilgailuetan eta espazio-jakinetan desbideratzeko materialak eraikitzeko barne. Zenbait dietak eta osagarriek, hala nola enteradeak, erradiazioen esposizioaren ondorioak gutxitzen lagun dezakete.

Espazioko grabitazio-aldaketak ere arriskuak sortzen ditu astronautentzat. Lurraren grabitatearen eraginik gabe, muskuluak eta hezurrak hondatu daitezke denbora luzez. Horri aurre egiteko, astronautek ariketa fisikoa egin eta osagarriak hartu beharko dituzte, hala nola bifosfonatoak, muskulu-eskeletoaren osasuna mantentzeko. Mikrograbitateak zirkulazio-sisteman ere eragiten du, eta fluidoak bururantz mugitzen dira. Honek burmuinean likidoz betetako espazioen hedapena ekar dezake eta espazio-hegaldiarekin lotutako neuro-okular sindromea eragiten du, begien egitura eta funtzioa eragiten duena. Zientzialariak praka espezializatuen erabilera aztertzen ari dira gorputzean fluidoak birbanatzeko eta efektu horiek arintzeko.

Osasun fisikoaren arriskuez gain, espazio-bidaien isolamenduak osasun mentalean ere eragin handiak izan ditzake. Hilabeteetan zehar pertsona talde berarekin hurbilean bizitzea eta lan egitea, familia edo lagunak ikusi ezinik, buruko erronka izan daiteke. Astronautek muturreko isolamendua kudeatzen eta iraupen luzeko espazio-misioetan beren ongizate mentala mantentzeko neurriak hartzen ikasi beharko dute.

Oro har, bidaia espazialak ohikoagoak diren heinean eta etorkizuneko Martera misioetarako planak martxan dauden heinean, funtsezkoa da zientzialariek astronautek osasunerako izan ditzaketen arriskuetarako irtenbideak aztertzea eta garatzea. Erronka horiei aurre eginez, astronauten segurtasuna eta ongizatea berma ditzakegu izarretara egiten dituzten bidaietan.

definizioak:

1. Kevlar: babes-arropa eta materialetan erabiltzen den zuntz sintetiko sendo eta bero-erresistentea.

2. Polietilenoa: Polimero arina, iraunkorra eta malgua askotan erabiltzen den hainbat aplikaziotan, ontziak eta plastikozko produktuak barne.

3. Enterade: erradiazioen esposizio gastrointestinalaren albo-ondorioak arintzeko erabiltzen den osagarri dietetikoa, erradioterapian minbizia duten gaixoetan ere erabiltzen dena.

4. Bisfosfonatoa: hezurren matxura saihesteko eta osteoporosia tratatzeko erabiltzen den sendagaien klasea.

